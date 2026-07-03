直擊全港首個認證簡樸房　$15萬改裝、電錶棄淘寶貨改用認可品牌

簡樸房制度今年3月起實施，其中位於深水埗長沙灣道一個「一劏三」單位上月獲房屋局認證，成為全港首個合資格的簡樸房。營運方為香港簡樸房經營者協會，主席陳顯熹指，單位自今年3月開始改裝，但改裝的程度不大，因為簡樸房本身也有窗及獨立廁所，面積亦符合要求，所以改裝主要集中在安全方面。包括全屋電錶及水錶以往是用淘寶貨，現時已全數改用獲政府認可的品牌。



首間獲認證的簡樸房落户塘尾崇雅樓。（受訪者提供）

首間獲認證的簡樸房落户塘尾崇雅樓。（洪戩昊攝）

香港簡樸房經營者協會主席陳顯熹。（洪戩昊攝）

全港首個獲認證的簡樸房位於長沙灣道崇雅樓3樓36號室，被分間成三間簡樸房，由香港簡樸房經營者協會營運。該會主席陳顯熹指，單位自今年3月開始改裝，5月完成並向房屋局申請認證，至6月完成整個過程。他指，單位需要改裝的程度不大，因為3間簡樸房本身也有窗及獨立廁所，介乎100至180平方呎的面積亦符合要求，所以是次改裝主要集中在安全方面。

塘尾崇雅樓3樓36號室三間簡樸房之一的B室面積180平方呎，月租9,000元。（洪戩昊攝）

塘尾崇雅樓3樓36號室三間簡樸房之一的B室面積180平方呎，月租9,000元。（洪戩昊攝）

塘尾崇雅樓3樓36號室三間簡樸房之一的C室面積150平方呎，月租8,000元。（洪戩昊攝）

塘尾崇雅樓3樓36號室三間簡樸房之一的C室面積150平方呎，月租8,000元。（洪戩昊攝）

陳顯熹舉例指，單位門口的電錶及水錶，以往是用淘寶貨，但現時全數改用獲政府認可的品牌。單位門口位置亦加裝了煙霧感應器，並擺放了滅火筒。

單位門口位置的電錶以往是用淘寶貨，但現時全數改用獲政府認可的品牌。（洪戩昊攝）

單位門口位置的水錶以往是用淘寶貨，但現時全數改用獲政府認可的品牌。（洪戩昊攝）

單位門口位置加裝了煙霧感應器。（洪戩昊攝）

單位門口位置擺放了滅火筒。（洪戩昊攝）

此外，每間簡樸房的門也換成防煙門，有一定厚度。簡樸房內的總掣也換成政府認可的品牌，電器旁也加裝了防漏電線。廁所則加裝了水管，以防漏水；廁所門亦改成百葉設計，以加強通風。

每間簡樸房的門也換成防煙門，有一定厚度。（洪戩昊攝）

總掣換成政府認可的品牌。（洪戩昊攝）

廁所加裝了水管，以防漏水。（洪戩昊攝）

廁所門改成百葉設計，以加強通風。（洪戩昊攝）

陳顯熹指，連同專業人士認證費，每間簡樸房的改裝成本約為5萬元，3間即共約15萬元。不過，他不會將這些成本轉嫁至租金，將分別維持在6,000至9,000元。他解釋，若因加租導致租客退租而令單位丢空，成本更大。

他亦指，一開始也很擔心簡樸房的改裝會很麻煩，但整個認證的過程比預期順利。而政府有樣板房，亦有價錢指標，亦令業主有所參考。

房屋局：已接獲約20,000個分間單位的登記申請 反應理想

房屋局指，截至6月25日，已接獲涉及約20,000個分間單位的登記申請（即約5,500宗住宅單位申請），反應理想。

局方表示，現存分間單位，無論現時是否符合居住環境最低標準，均歡迎先進行免費登記以取得寬限期，爭取時間部署單位的去向（例如與租戶達成靈活和人性化的租賃安排、逐步進行改造工程、申請簡樸房認證等）。業主／營運人把握在登記期內盡早進行登記，更可享認證申請費用「早鳥優惠」，愈早登記，優惠愈多（尤其在首階段最多「早鳥優惠」的期限於今年8月31日屆滿前遞交）——即寬減、甚至全免日後每個分間單位3,000元的認證申請費用。以一個住宅單位內有4個分間單位為例，合共可節省最多12,000元。

另外，局方指簡樸房制度現階段的重點在於推動登記申請，讓業主／營運者在整個48個月的過渡安排內，按部就班令其分間單位達至最低標準的要求才作認證申請。換句話說，認證申請現只處於起步階段。雖然如此，局方至今已接獲了涉及27個分間單位的認證申請，當中3個分間單位已成功獲得簡樸房認證。