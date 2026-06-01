簡樸房｜過渡房將預留最多180個「儲備單位」　安置遭逼遷劏房戶

簡樸房登記期已於今年3月展開。房屋局計劃下月起，在過渡性房屋項目預留「儲備單位」，緊急安置受規管制度影響的劏房戶，例如因遭業主迫遷而需即時尋找臨時居所的人士。當營運機構完成處理手頭上所有輪候申請，且項目出現一定數量的細單位空置時，即須預留部分單位3個月。



部份宏福苑居民獲安置到博愛江廈村的過渡性房屋。

房屋局今日（1日）在立法會房屋事務委員會表示，下月起市區或擴展市區的過渡性房屋項目，需要預留單位作儲備，以安置受簡樸房制度影響的劏房戶。每個單位的預留期限為3個月，當局預計，最高峰時全港可提供約180個儲備單位。

考慮到其他過渡性房屋申請者的需要，當局對儲備單位的數量設有計算機制。在100個或以下單位的小型項目中，若營運機構在處理完手頭上所有輪候申請後，有最少2個3人或以下的細單位供應，必須預留最少1個細單位作儲備。至於100個單位以上的大型項目，在相同情況下，則須預留項目全部單位數量的3%，或空置單位數目的一半作儲備，並以較低者為準。

房屋局副局長戴尚誠表示，當局明白單位預留期間，營運機構會失去租金收入，故已採取克制和平衡的做法。 （直播截圖）

入住儲備單位的申請資格與現行「丙類租戶」相同，但申請人需額外證明有迫切的居住需要。有關申請將先交由區域服務隊、房屋局分間單位專責小組審核，再由房屋局轄下的過渡性房屋專責小組中央統籌處理，預計1星期內可完成審批。儲備單位的居住期限同樣為3個月，租戶需繳交與甲類或乙類租戶相同的租金。

房屋局副局長戴尚誠在委員會上表示，當局明白在單位預留期間，營運機構會失去相關租金收入，故在制定政策時已採取克制和平衡的做法。在3個月的預留期內，營運機構仍可繼續處理甲、乙類租戶的申請，若預留期過後仍無人入住儲備單位，機構便可立即將單位編配予其他申請者。他又指出，以現時過渡性房屋的入住率估計，新措施對營運機構的整體收入影響不大。