簡樸房｜義華大廈40戶暫毋須搬　過渡房計劃預留單位作緊急儲備用

簡樸房認制度今年3月起實施，今年初時深水埗義華大廈因業主計劃收回單位改裝，有150戶劏房租客被要求搬遷。房屋局指，至今局方六隊區域服務隊已幾乎接觸全部劏房戶，其中110戶已遷出，餘下40戶獲業主容許延期租住。當局未來會「預防式洗樓」，防止同類事件再發生。



房屋局又表示，會持續加強安置配套，全方位支援受影響基層住戶，其中市區及擴展市區的過渡性房屋項目內，將預留少量單位作為「緊急儲備安全網」，為突然需要搬遷的劏房戶提供緊急安置。



簡樸房制度今年3月起實施，房屋局至今已接獲11,000間分間房申請，當局宣布推出樣板房，示範改裝實例。（葉志明攝）

房屋局首席助理秘書長（特別職務）陳銘焜表示，申請人各式各樣，有收租公司、地產經紀、二房東等代業主申請，亦有業主自行申請。（葉志明攝）

義華大廈業主：因應租戶需時考慮去向

簡樸房制度今年3月起實施，房屋局至今已接獲11,000間分間房申請，當局宣布推出樣板房，示範改裝實例。房屋局首席助理秘書長（特別職務）陳銘焜在記者會表示，房屋局去年底得悉義華大廈有150戶劏房戶被要求遷出後，已動用六隊區域服務隊協助住戶，已接觸絕大部分住戶。

截至現時，有110戶已遷出，餘下約40戶現時仍在義華大廈內居住，業主因應租戶需時考慮去向，未要求他們立即遷出。

區域服務隊協會未來有「預防式洗樓」策略

陳銘焜表示，今次事件後，區域服務隊協會有「預防式洗樓」策略，如透過住客、新聞報道留意市場動態，如有整棟大廈或樓層易手的情況，會盡早接觸租戶，讓他們有需要可找到協助。

房屋房屋局副局長戴尚誠表示，當局未來會要求市區及擴展市區的過渡性房屋項目，若有單位空出，需要預留一定數量作儲備，作為安全網，為突然需要搬遷的劏房戶提供緊急安置。（葉志明攝）

簡樸房制度今年3月起實施，房屋局至今已接獲11,000間分間房申請，當局宣布推出樣板房，示範改裝實例。（葉志明攝）

房屋局又表示，會持續加強安置配套，全方位支援受影響基層住戶，包括透過六隊分間單位區域服務隊，協助每一位有需要的受影響住戶，在私人市場上尋找其他居所搬遷，以及靈活協調其他房屋資源，例如過渡性房屋、中轉房屋等，提供暫時安置。

房屋局副局長戴尚誠表示，當局未來會要求市區及擴展市區的過渡性房屋項目，若有單位空出，需要預留一定數量作儲備，作為安全網，為突然需要搬遷的劏房戶提供緊急安置。

簡樸房「一開二」樣板房平面圖。（房屋局提供）

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簡樸房「一開三」樣板房改動前後平面圖。（房屋局提供）