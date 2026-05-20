簡樸房推樣板　情況複雜或10多萬改裝費　戴尚誠：數月租金可回本

簡樸房制度今年3月起實施，首階段為一年登記期，房屋局至今已接獲11,000間分間房申請。房屋局推出兩個樣板房，供業主團體等參觀。



當局指，兩個樣板房每個分間單位的平均改建成本由25,000元至50,000元，視乎改建複雜程度。其中一個單位改裝費用預計超過15萬元，當局指，價格已參考了市場。副局長戴尚誠表示，業主僅藉單位數個月的租金收入，便能「回本」。



簡樸房「一開二」樣板房。（湯致遠攝）

簡樸房「一開三」樣板房。（湯致遠攝）

簡樸房制度今年3月起實施，房屋局至今已接獲11,000間分間房申請，當局宣布推出樣板房，示範改裝實例。（葉志明攝）

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登記期首2.5個月收到1.1萬個分間單位登記 涉3000個住宅單位

簡樸房認證制度登記期在今年3月1日開始，為期一年，之後至2030年3月是「寬限期」，期間只有已登記的單位可以在無認證下繼續出租。今年8月31日或之前登記申請，未來三年內申請認證時，費用全免。

房屋局表示，登記期至今反應理想，首兩個半月已收到11,000個分間單位的寬限期登記申請，涉及3,000個住宅單位，主要位於油尖旺、深水埗、灣仔區、東區、九龍城區。

房屋局首席助理秘書長（特別職務）陳銘焜透露，申請人各式各樣，有收租公司、地產經紀、二房東等代業主申請，亦有業主自行申請。

房屋局副局長戴尚誠表示，當局要求不高，只要求分間單位安全、衞生、有合理居住面積，業主只需數個月租金，「就可以回返執整嘅價錢。」（葉志明攝）

房屋局將2個九龍城復歸政府住宅單位改造成樣板房

要取得認證，分間單位需符合八項居住環境最低標準，包括最少八平方米面積（約86平方呎）、樓底2.3米高、獨立水電錶、防火門等。

房屋局使用兩個九龍城已復歸政府的住宅單位，改造成樣板房，展示最低要求。房屋局副局長戴尚誠表示，單位是由房屋局改裝團隊外判予市場上的公司改裝，但當局公布的改裝估算費用，亦有參考市場其他價錢。

簡樸房「一開二」樣板房改造費估算。（房屋局提供）

簡樸房「一開二」樣板房平面圖。（房屋局提供）

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270平方呎單位「一開二」 兩2劏房本身已有廁所外供水點、獨立廁所

其中一個單位本身約270平方呎，扣除共用走廊，「一開二」後兩間劏房分別100及135平方呎，符合大小要求。兩個劏房本身亦已經有廁所外供水點、獨立廁所，所需改動較少，主要為防火要求，包括安裝乾粉滅火器、獨立火警偵測器、獨立水電錶，另外其中一個單位廁所為「黑廁」，需轉為有百葉板的門 .各項工程需時約三星期。

每個分間單位費用平均$25000 最貴裝獨立水電錶及自掩防煙門

各項工程及安裝費用估算為42,100元至60,100元，預計平均每個分間單位為25,000。當中最貴的項目是裝設兩個獨立水電錶，最貴料要14,000元，兩個分間單位門改用自掩防煙門亦共需12,000元。

簡樸房「一開三」樣板房改造費估算。（房屋局提供）

「一開三」較為複雜 單位開支約300萬元

另一個樣板房情況較為複雜，本身是「一開三」，但有一個劏房大小未到86平方呎，需要重新間牆，連帶另一劏房的獨立廁所亦要重置，前者改造費預計要10,000元，後者要40,000元。

其他工程則包括加裝獨立供水點及各項消防要求，整個單位預計改造需140,200元至164,200元，平均每個單位約51,000元；各項工程需時約四星期。

簡樸房「一開三」樣板房改動前後平面圖。（房屋局提供）

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房屋局：樣板房改造工程用料以樸實安全為主

房屋局指，樣板房改造工程用料以樸實安全為主，盡可能保留原有裝修間隔，將所需改動減至最少，只要分間單位原本環境並非極為惡劣和狹小 ，改造成本絕非謠傳的「天價。」

戴尚誠表示，將住宅單位分間出租，較整個單位出租有更高利潤，「都係一門生意，都係需要成本，係相當合理嘅成本。」他當局要求不高，只要求安全、衞生、合理居住面積，「幾個月之間，以全港租金去計，就可以回返執整嘅價錢。」

每單位收專業核證服務費為$3500

上述價錢僅包括改造價錢，未包括認證費。當局指，留意到市面上陸續出現提供一站式認證服務的裝修公司，這些公司向當局表示，以「一開四」為例，每個單位的專業核證服務費為3,500元。

戴尚誠指，受面積所限，樣板房不會公開開放，但會開放予業主團體、不同機構、議員等參觀。由於樣板房處於市建局重建發展計劃用地之中，故單位僅會保留數個月。

房屋局首席助理秘書長（特別職務）陳銘焜表示，申請人各式各樣，有收租公司、地產經紀、二房東等代業主申請，亦有業主自行申請。（葉志明攝）

另外，登記期內，業主已可以為分間單位申請當局認證。戴尚誠透露，至今共收到四宗申請，正全速處理，稍後會將成功認證單位資訊上載至簡樸房專題網站供查閱。就有一宗申請早在登記期首月提出但至今仍未完成處理，陳銘焜指，有申請人漏交文件，加上局方希望實地視察，故仍需時處理，當局會與申請人保持緊密溝通。