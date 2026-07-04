黎家盈成首名港產載荷專家　蔡傑銘：香港創科進黃金時代最佳例子

撰文：林彥汛
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全民健康協會今日（4日）舉行「創意心靈：年輕創新者的 STEAM 之旅」嘉年華開幕禮。創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘致辭時表示，政府全力推動香港發展成國際創科中心，隨着香港進一步融入和服務國家大局，青年人會有越來越多發展機會，香港首位的載荷專家黎家盈搭乘載人飛行船升空，體現國家對香港科技發展高度重視和支持，也是香港創科進入黃金時代的最佳例子。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘。（林彥汛攝）

蔡傑銘：政府全力推動香港　成為國際創科中心

蔡傑銘出席活動致辭時表示，科技正以難以想像的速度改變人類生活和工作模式，相信未來每人生活都圍繞着STEAM，而能夠將相關知識和技能融會貫通，便是是掌握未來世界的鑰匙，年輕一代要準備好，社會則要協助青年去開啟機會之門。他續稱，政府全力推動香港發展成國際創科中心，從基建、資金、政策各個方面着手，構建一個完整的創科生態圈，積極吸引海內外的頂尖科技企業和人才落戶香港，建設蓬勃的創科產業。

他又指，隨着香港進一步融入和服務國家大局，青年人將越來越多發展機會。他舉例指，香港首位載荷專家黎家盈，已經正式搭乘載人飛船升空，正正體現國家對香港科技發展高度重視和支持，也是香港創科進入黃金時代的最佳例子。

行會召集人葉劉淑儀。（林彥汛攝）

全民健康協會永遠榮譽顧問、行會召集人葉劉淑儀表示，嘉年華不少工作坊，相信可以啟發青年人對創科、未來創科發展的意願，亦令青年更掌握如何使用人工智能，來提高各行各業的表現，並了解國家發展大局。

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