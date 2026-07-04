河套園區｜港深擬白名單便利跨境　蔡傑銘料內地人員來港不設限

創新科技及工業局常任秘書長、港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘今日（4日）出席電台節目時透露，河套香港園區截至今年5月底，已有90間科技企業簽租進駐，兩幢實驗室大樓的樓面已基本上全數租出。



蔡傑銘又表示，政府正與深圳當局密切制定「白名單」制度，以方便兩地科研人員往來過關，促進河套園區的人才流動。他又預計兩地人員會有不同出入境限制，如深圳人員經香港河套園區來港，多數不會限制出入，「我哋都唔會管任佢，話你剩係河套得，唔去得數碼港，咁就比較奇怪」；但港方人員到深圳園區，則會設限。



河套港深創科園。（資料圖片/湯致遠攝）

進駐內地企業佔51% 海外企業佔14%

蔡傑銘在港台節目《星期六問責》中指，目前進駐園區的企業來源分布廣泛且多元化，當中以內地企業佔大多數，約為51%，本地企業則佔約35%，其餘14%為海外企業。在這批已簽租的90間企業當中，大約有10間屬於上市的龍頭大公司，另有約7成屬於初創企業。

蔡傑銘形容園區內的企業生態「有大有細」，當局對此設有配對計劃，期望透過龍頭公司發揮帶領作用，支援初創企業慢慢成長，而初創公司同時亦能為園區注入更靈活及嶄新的科研想法。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘。（資料圖片）

正與內地商討設「白名單」制度 方便兩地科研人員出入境

蔡傑銘提到，這批進駐的龍頭及初創公司之中，有接近一半是首次在香港設立據點。他認為，河套園區作為國家與香港的跨境合作平台，具備在香港本地、內地以至外國其他地方都難以比擬的獨特優勢，因而吸引不少企業希望提早進駐「插旗」。

就園區的硬件建設進度，蔡傑銘表示，第一期第一批次合共設有8幢大樓，其中兩幢濕實驗室大樓，截至今年5月底樓面已基本租出，另外一幢人才公寓亦已投入使用，換言之該3幢大樓已基本上正式運作。至於其餘5幢大樓，則預計會在今年年底前陸續落成，當中包括已經平頂的一號綜合大樓，目前亦已租出約7成位置。

年內推河套專屬清單建數據樣本 確保內地生物樣本引入

蔡傑銘表示，園區最快今年內推出河套專屬清單，透過特製標籤技術、樣本庫與超算中心建立河套專屬清單，建立綠色通道，確保內地生物樣本和敏感數據可在不外泄的情況下安全引入園區。

另外，他指，政府目前亦正與深圳當局密切制定「白名單」制度，以方便兩地科研人員往來過關，促進河套園區的人才流動。他又預計兩地人員會有不同出入境限制，例如內地方人員到港後，「我哋都唔會管任佢，話你剩係河套得，唔去得數碼港，咁就比較奇怪」；內地有更多管制，香港人員經河套香港園區，到深圳園區昨時，可能會有一定限制，只能去園區某個地方」。