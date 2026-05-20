全球繁榮峰會｜葉劉淑儀：需設航天經濟辦公室　提供金融法律服務

連兩日舉行舉行的全球繁榮峰會今日（20日）結束。峰會召集人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀表示，在峰會的一個得着，是香港要設立「航天經濟辦公室」，不只是航天產業，而是航天經濟，香港可以為這些新型航天公司提供金融服務、法律服務、仲裁服務，以及做很多衞星數據的分析，為青年人提供新的工作崗位和新的事業都是很重要的，「這是香港可以做到的一部分，因為我們有強大的基礎和服務來支持新航天經濟的發展。」



全球繁榮峰會召集人葉劉淑儀倡香港設立航天經濟辦公室，讓香港可以扮演航天經濟的重要角色。（大會提供圖片）

葉劉淑儀表示，今年全球繁榮峰會很有收獲。第一，曾任中國駐泰國大使的中國公共外交協會副會長韓志強親臨現場，解釋國家主席習近平的全球管治倡議；峰會的討論聚焦於多個重要議題，包括香港作為創新藥物開發中心、文化體育娛樂中心的定位，峰會還討論了有關國際貿易，未來數字金融的發展，並探討香港能否在航天經濟中扮演重要角色。

她形容本屆峰會講者水平都很高，有很深度的討論，令香港很有得着，對於香港將來如何定位很有幫助。

葉劉淑儀表示，峰會第二天特別討論國際貿易，當中看到一個重要發展，就是全球的政經秩序正在改變。她引述會上有來自馬來西亞的專家指出，中等國家要組織起來，全球南方要組織起來；韓志強大使也指明，未來一定要遵守國際法律，要支持多邊主義，並且要處理全球最迫切的問題，比如能源和天氣轉變。她認為在這幾方面，香港可以扮演一個重要的角色。

她表示，在峰會的一個得着，是香港要設立「航天經濟辦公室」，讓香港可以扮演航天經濟的重要角色，不只是航天產業，而是航天經濟。「這是香港可以做到的一部分，因為我們有強大的基礎和服務來支持新航天經濟的發展。」

她引述講者指出，航天科技很重要，有很多新發展，「香港的角色不只是上游生產衞星、火箭，而是下游提供服務，以及現在的衞星有大量數據未有人開發。」香港可以為這些新型航天公司提供金融服務、法律服務、仲裁服務，以及做很多衞星數據的分析，以及為青年人提供新的工作崗位和新的事業都是很重要的。

峰會設有「香港作為航空航天發展的促進者」的專題講座，講者包括國際探月工作組執行主任伯納德．福因、亞洲衛星有限公司行政總裁唐舜康、香港科技大學太空可持續發展人工智慧和機器人研究中心主任高掦。

高掦教授表示，非常支持香港政府考慮航天作為「五年計劃」裏的一個重要環節。她表示，因為香港在很多領域都可以支持航天，而且航天發展現在進入轉型期，從比較傳統的航天思維，過渡去新航天思維，所以對於一些新參加航天發展的地區，其實是一個有利的時機。

高教授認為香港可以趁這個機會，充分發揮在科研創新方面的優勢，尤其是「AI+航天」這方面的領域，還可以運用香港多年來在法律金融這些領域積累的優勢，對香港是非常有利。「我認為全球航天發展正處於轉型期，正逐步邁入一個越來越多商業與私人投資推動的新時代，有很多機會。」