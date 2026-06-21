有片｜神舟二十三號乘組做實驗過端午節　黎家盈首嚐「太空香糭」

中國載人航天工程官方日前發佈《天宮TV》，公開神舟二十三號乘組上周（6月14日至20日）在天宮空間站的工作及生活情況。三名航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈迎來進駐後首個端午節，一同品嚐「太空香糭」。



三名航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈迎來進駐後首個端午節，一同品嚐「太空香糭」。（影片截圖）

三名航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈迎來進駐後首個端午節，一同品嚐「太空香糭」。（影片截圖）

開展進駐以來首次醫療救護在軌訓練

影片顯示，神舟二十三號乘組按計劃密切協同，開展多項空間科學實驗。他們利用太空拉曼光譜儀進行菌群與營養代謝研究，又開展視覺運動加工、微重力直覺物理等行為實驗。同時完成在軌情緒識別、應急決策能力評估等測試。此外，乘組亦進行流體櫃樣品更換、兩相櫃模塊拆裝及紅外熱像儀安裝等設備維護工作。

影片顯示，神舟二十三號乘組按計劃密切協同，開展多項空間科學實驗。（影片截圖）

影片顯示，神舟二十三號乘組按計劃密切協同，開展多項空間科學實驗。（影片截圖）

影片顯示，神舟二十三號乘組按計劃密切協同，開展多項空間科學實驗。（影片截圖）

乘組亦開展了進駐以來的首次醫療救護在軌訓練，以熟悉微重力環境下的救護操作方式及施力特性。在軌應急醫學訓練中，黎家盈協助隊友穿戴救護器具。

乘組進行健康管理 堅持運動鍛煉

在空間站平台照料方面，乘組測量了艙內風速及溫度、進行空氣潔淨度測試及微生物採樣，並檢查維護再生生保系統設備、巡視低溫存儲裝置。三名航天員亦更換了核心艙睡眠區軟質門。

健康管理方面，乘組完成視力、眼壓及眼底檢查，並使用骨丟失對抗儀透過力負荷刺激進行防護。隨後各人進行各類運動鍛鍊，以保持良好的身體狀態。

隨後各人進行各類運動鍛鍊，以保持良好的身體狀態。（影片截圖）

健康管理方面，乘組完成視力、眼壓及眼底檢查，並使用骨丟失對抗儀透過力負荷刺激進行防護。（影片截圖）