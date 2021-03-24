復必泰疫苗暫停｜安排惹混亂　消息：非嘆慢板　因香港有兩批次

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-03-24 19:32

復必泰疫苗接種踏入第15日，今早（24日）突然傳出緊急煞停，政府早上10時證實消息，有接種中心一度接獲暫停消息，但之後又收到可以繼續打針資訊，現場引起混亂。同樣接種該疫苗的澳門，則早於香港正式宣布前，已提早煞停，資訊交代清楚，外界批評港府表現「比下去」。 有消息人士解釋，香港的復必泰疫苗有兩個批次，而澳門就只有一個批次，處理方法簡單得多，重申今次並非「嘆慢板」。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼

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本港暫時有兩款新冠疫苗供市民選擇，分別為科興及復必泰疫苗，港大微生物學系講座教授袁國勇，以及另一抗疫專家顧問許樹昌，早前亦注射復必泰疫苗，該疫苗3月10日正式公開給優先群組接種。截至昨晚8時，本港累計已有逾15萬人接種復必泰疫苗。

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

惟今早突然傳出全港需要暫停復必泰疫苗接種，政府早上10時發聲明證實事件，指該疫苗的批次210102編號，藥瓶封蓋包裝有瑕疵。衞生署署長陳漢儀之後補充稱，曾錄得復必泰疫苗藥瓶樽蓋有鬆開、藥瓶有裂紋及瓶內壓力過大滲漏等情況，因此需要暫停計劃，等待調查完成。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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不過，部分接種中心曾經收到暫停然後繼續接種的訊息，而最後亦有1080人今早接種復必泰疫苗，引起混亂。相反，一海之隔的澳門就指示清晰，即時叫停。

有消息人士解釋，香港復必泰疫苗有210102及210104兩個批次，收到藥廠書面通知要暫停時，需要留意受影響的批次，當局不是「嘆慢板」，因為澳門只有一個批次，所以叫停都非常簡單。

至於下一批復必泰疫苗到港時間，消息人士就稱要再跟藥廠商討，暫時仍然未有具體到埗時間。