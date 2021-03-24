撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-24 17:17

復必泰疫苗停止接種！德國BioNTech／復星其中一個批次的「復必泰疫苗」藥瓶封蓋包裝出現瑕疵，政府24日緊急叫停接種。令不少市民大感愕然。自疫苗推出以來，大家一直心大心細，到底打唔打好，這11個心路歷程，你去到哪一個？

衞生署署長陳漢儀指出，有關批次的疫苗藥瓶樽蓋，曾出現「裂痕」、「歪了」、「鬆開」、「污糟」等情況，涉事批次的疫苗有58萬劑，當中15萬劑已為市民接種。對於復必泰「出事」，網民紛紛表示要再「睇定啲」。

復必泰疫苗停止接種，令不少市民大感愕然。

👇👇👇按圖看11個疫苗心路歷程👇👇👇

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小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

👇👇👇按圖看16個香港獨有叫落車方式👇👇👇

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你有甚麼強逼症習慣？有連登網民發文「有冇人有啲好奇怪嘅強迫症」，指自己食兩餸飯時，最害怕一樣餸會掂到另一樣餸，更表示最害怕飲茶，長輩出於好意不斷夾點心，「我個碗就同時有晒啲鳳爪汁腸粉豉油牛肉球喼汁，互相污染每一樣嘢」不足一日已有過千正評，及600個留言，這17個香港人才有的強逼症，你中了幾多個？

👇👇👇按圖看17個香港人獨有的強逼症👇👇👇

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同場加映：Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

立即CLICK入內文睇足本版：Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

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