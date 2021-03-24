復必泰暫停｜陳漢儀：最遲可隔42日接種第二針　籲勿轉另一款疫苗

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-24 16:33

新冠肺炎疫苗注射二月底開始，港府今日（24日）宣布，今早收到復星實業（香港）有限公司書面通知，由於注意到與批號為210102的復必泰疫苗藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，因安全起見暫停注射以就包裝瑕疵問題的原因進行調查。現時本港為市民所注射的，是210102批次的復必泰疫苗，港府指，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。

衞生署署長陳漢儀醫生表示，批次201012看不到與安全有問題情況，但要有全面調查，因此要求香港暫使用，另一批次未用的批號210104疫苗暫時封存於貨倉內，兩個批次暫不使用，原定於本周六（24日）可接種第二劑疫苗的市民，最遲可於相隔42日內接受注射，並跟隨加拿大接種相關疫苗的方面建議一樣，不需要重複注射第一針，而第二針疫苗到港後盡快接種。她又提醒已接種第一劑復必泰疫苗的市民「不要轉針」注射其他疫苗作為第二針，有待調查後政府會通知接種第二劑。

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衞生署署長陳漢儀醫生表示，批次201012看不到與安全有問題情況要有全面調查，因此要求香港暫使用，連同批號210104疫苗暫時封存於貨倉內，兩個批次暫不使用。（歐嘉樂攝）

陳漢儀說，已接種第一劑復必泰疫苗的市民，原定於本周六（24日）可接種第二劑疫苗，惟現時批次仍在調查當中，若於周六未能恢復打第二針，將會參考專家聯席會議的建議，需要於接種疫苗後的21日接種，以及參考有關疫苗的第3期臨床數據，可於接種後的第19日至42日內接受注射，並跟隨加拿大接種相關疫苗的方面建議一樣，不需要重複注射第一針。

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公務員事務局局長聶德權表示，現時各接種疫苗中心已於即日起暫停接種。（歐嘉樂攝）

公務員事務局局長聶德權表示，這次有關疫苗的包裝問題，藥廠強調暫停注射為預防性措施，完成調查後會再有通知，現時各接種疫苗中心已於即日起暫停接種，直至另行通知，強調現時已預約市民無須前往中心接受注射。

已預約接種復必泰疫苗的市民，由於未來兩日的注射將會暫停，現時預計周六（27日）可以再度預約。（歐嘉樂攝）

另外，現時已預約注射復必泰疫苗的市民，由於所有接種已暫停，直至另行通知，市民將會收到電話訊息提醒，並於較後時間再接受注射。此外，陳漢儀提醒已接種第一劑復必泰疫苗的市民「不要轉針」注射其他新冠疫苗的第二針，有待調查後再接種復必泰。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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