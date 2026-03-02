伊朗局勢｜縱橫遊約20人處杜拜歸期未定　大量查詢復活節團會點？

【伊朗 / 以色列 / 美國 】美國與以色列聯手向伊朗發動襲擊，伊朗隨即反擊。位於阿聯酋的杜拜國際機場（又譯迪拜國際機場）也遇襲，航班停飛。在香港，縱橫遊常務董事袁振寧今日（2日）在電台節目表示，縱橫遊目前有兩個旅行團約20人在杜拜，原定本周三或周四返港，但由於杜拜國際機場停運，回港航班已取消，團友歸期未定。



杜拜國際機場是香港轉往歐洲等地的最大轉飛點，袁振寧形容，其公司近兩天電話響個不停，不少已報名參加復活節長線團的市民都表示憂慮，問「究竟會點？」。袁振寧預料短期內如杜拜此中轉站無法運作，較多航空公司會改到土耳其作為中轉站。



2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙。（Reuters）

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

袁振寧今日在商業電台訪問指，縱橫遊兩個上周四及五出發的旅行團目前在杜拜，合共約有20名團友，其中一團原定周三返港，但杜拜機場現已全面停航，兩團定的航班已取消，後續情況仍是未知之數。

袁振寧稱，已即時為團友延長酒店住宿，即使部份景點有開放，但亦建議團友遵從當地政府呼籲不要外出，同時也要保障香港領隊、當地導遊及司機的安全，如團友堅持在簽署免責聲明後自行外出，公司會先徵求工作人員意願是否陪同。

