伊朗局勢｜縱橫遊：3.10前阿聯酋團取消將退款　包括轉機往歐洲團

【伊朗 / 以色列 / 美國 】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，縱橫遊常務董事袁振寧今早（1日）公布，為保障團友安全，今年3月10日前出發往阿聯酋的旅行團取消，包括在當地轉機，涉及約10個旅行團，料有逾100名團友受影響，將根據旅遊業監管局的指令作出退款。



永安旅遊表示，由於阿聯酋航空取消部份航班，昨日及今日共有兩團取消出發，分別是南非團及摩洛哥團，團友可選擇退款、更改出發日期或轉報其他行程。



2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙。（Reuters）

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

2026年3月1日早上，縱橫遊公布取消3月10日前出發往阿聯酋的旅行團。（縱橫遊FB截圖）

伊朗局勢不斷升溫，阿聯酋的旅遊勝地包括杜拜及阿布扎比，都受到戰火波及。縱橫遊今早（1日）在社交平台公布，為保障團友安全，取消3月10日前出發往阿聯酋的旅行團，根據旅遊業監管局的指令作出退款。

縱橫遊︰一個阿聯酋團繼續原定行程 密切關注情況

縱橫遊常務董事袁振寧表示，原計劃接下來大約每日約一團前往阿聯酋，部份為轉機往東歐及西班牙，估計有逾100名團友受影響。其中一個阿聯酋團原定今晚飛往杜拜，惟阿聯酋航空剛剛已取消航班，因此未能如期出發，將會取消行程並安排退款，涉及15名團友。

袁振寧又指，另一個阿聯酋團已在戰爭爆發前的上周五（27日）出發，考慮到杜拜市內暫時安好，將會繼續原定行程，並密切關注當地情況。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

永安旅遊暫時有兩團取消出發，分別是南非團及摩洛哥團。（資料圖片／歐陽德浩攝）

永安旅遊︰暫有兩團取消出發 已出發旅行團未受影響

永安旅遊今日表示，由於阿聯酋航空取消部份航班，昨日及今日共有兩團取消出發，分別是南非團及摩洛哥團，團友可選擇退款、更改出發日期或轉報其他行程。

永安旅遊又指，目前永安旅行團分別在摩洛哥、埃及、杜拜及突尼西亞等地，團友全部安全，行程未受到影響，回港航班暫未取消。