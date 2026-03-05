中東局勢｜縱橫遊及永安旅遊所有團今撤離杜拜　共42人料晚上抵港

【伊朗／以色列／美國／縱橫遊／永安旅遊】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，局勢不斷升溫，戰火波及阿聯酋杜拜，大批港人滯留當地不能回港，直至昨晚（4日）才「首航」（阿聯酋航空EK 380）飛抵香港，今日（5日）再有另一班成功起飛回香港，預料今晚9時50分着陸。



縱橫遊及永安旅遊公布，所有旅行團今日成功撤離杜拜，合計42人。其中縱橫遊兩個旅行團共20人已登機，至於永安旅遊則有一個地中海郵輪團共22人登機，但仍有兩團分別滯留在捷克及摩洛哥，正安排在韓國及土耳其轉機，預料3月9日抵港。



2026年3月5日，阿聯酋航空EK380航班沒有取消，已在當地時間早上10時42分，由杜拜機場起飛，預料在香港時間晚上9時50分抵達香港國際機場。（袁振寧提供圖片）

2026年3月5日，阿聯酋航空EK380航班沒有取消，已在當地時間早上10時42分，由杜拜機場起飛，預料在香港時間晚上9時50分抵達香港國際機場。（袁振寧提供圖片）

2026年3月5日，阿聯酋航空EK380航班沒有取消，已在當地時間早上10時42分，由杜拜機場起飛，預料在香港時間晚上9時50分抵達香港國際機場。（袁振寧提供圖片）

開戰後第二班杜拜往港航班成功起飛 料今晚近10時抵港

自上周六（2月28日）以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊後，因當地政府封鎖空域，機場關閉，國泰航空及阿聯酋航空相繼取消航班，大批港人滯留杜拜無法返港，直至昨日（4日）阿聯酋航空率先復飛，航班EK380才成功抵港，為戰爭爆發後首班回港客機。

今日（5日）阿聯酋航空EK380航班沒有取消，目前已在當地時間早上10時42分，由杜拜機場起飛，預料在香港時間今晚9時50分抵達香港國際機場。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

2026年3月5日，縱橫遊所有旅行團已撤離杜拜。（資料圖片）

縱橫遊歐洲及非洲旅旅行團改曼谷或內地轉機 西歐團改坐直航

縱橫遊常務董事袁振寧表示，兩個杜拜旅行團已登上該航班，團友及領隊合共20人，代表縱橫遊所有旅行團已撤離當地。

袁振寧透露，考慮到中東局勢不明朗，正安排接下來出發的旅行團更改航班，例如東非動物大遷徙旅行團或改經泰國曼谷轉機；東歐團則在內地機場轉機，例如廣州、深圳、北京或上海；而西歐團全部改坐直航客機。

2026年3月5日，永安旅遊所有旅行團已撤離杜拜。（資料圖片／歐陽德浩攝）

永安旅遊一團共22人登機 所有團已撤離杜拜

永安旅遊公布，繼昨日一批團友撤離杜拜後，今日再有旅行團乘坐上述航班回港，代表永安旅遊所有旅行團已撤離當地。該地中海郵輪假期旅行團原定3月1日回港，惟戰爭爆發後滯留杜拜，即滯留時間長達5日，涉及21名團友及1名領隊。

2026年3月5日，阿聯酋航空EK380航班沒有取消，已在當地時間早上10時42分，由杜拜機場起飛，預料在香港時間今晚9時50分抵達香港國際機場。（袁振寧提供圖片）

永安旅遊兩團滯留捷克及摩洛哥 料3月9日抵港

永安旅遊又指，有兩個滯留歐洲的旅行團，共計30名團友及2名領隊，即合共32人，目前已安排在3月8日轉機，預計3月9日回港。兩團資訊如下︰

．滯留捷克布拉格旅行團︰原定3月3日回程，涉12人名團友及1名領隊，已安排3月8日經韓國首爾轉機，料3月9日抵港



．滯留摩洛哥旅行團︰原定3月3日回程，涉18名團友及1名領隊，已安排3月8號經土耳其轉機，料3月9日抵港



▼2026.03.04 美伊戰爭後杜拜首航飛抵香港▼



+ 14

永安旅遊承擔滯留期間住宿及膳食費用

此外，永安旅遊今午在社交平台公布，團友在外地遇到困難，作為旅行社責無旁貸，願意承擔滯留期間住宿及膳食費用，並已通知顧客安排退回有關款項。「我們理解事件對客人帶來不愉快的旅程，唯望我們一點心意，能令客人感到安心。」