南寧艦衡陽艦明早離港｜5離島渡輪航線調整服務　相關巴士增服務

解放軍導彈驅逐艦南寧艦和導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊7月2日起來港，開啟為期5天的系列開放參觀和文化交流活動，明日（6日）離港。運輸署今日（5日）提醒，因應明日上午南寧艦和衡陽艦離港而實行的海上交通特別措施，有五條離島渡輪航線調整服務。署方已督導營辦商加強相關巴士服務，疏導受影響乘客；九條港內渡輪航線亦可能需臨時調整服務最多約30分鐘。



7月2日早上約九時，舷號162的「南寧艦」及舷號568的「衡陽艦」駛抵昂船洲軍營停泊。（資料圖片／葉志明攝）

明日上午約10時至10時45分期間，有五條離島渡輪航線調整服務，詳情如下：

加強巴士服務

受影響時段期間，來往梅窩碼頭及東涌站的新大嶼山巴士3M線、來往愉景灣至欣澳站的愉景灣居民巴士DB03R線會加強服務。愉景灣消防局往中環三號碼頭的免費巴士會加開班次；來往馬灣（東灣巴士總站）至中環二號碼頭的馬灣居民巴士NR338S線會加開特別班次。

九條港內渡輪航線可能需臨時調整服務最多約30分鐘

受影響時段期間，灣仔—尖沙咀、中環—尖沙咀、北角—紅磡、北角—九龍城、中環—紅磡、北角—觀塘、水上的士、西灣河—觀塘，以及西灣河—三家村共九條港內渡輪航線，可能因應實際情況而需臨時調整服務最多約30分鐘。

7月2日早上8時許，舷號162的南寧艦駛進維港。（資料圖片／葉志明攝）

運輸署緊急事故交通協調中心會24小時運作，聯同公共運輸服務營辦商密切留意海上實際交通情況，在可行情況下盡快恢復正常服務，並按需要加強服務以疏導乘客。

署方會聯同相關民政事務處及營辦商加強發放資訊，透過網頁、手機應用程式、碼頭和船上通告及廣播，以及地區網絡，通知乘客有關安排。市民可留意電台、電視台、運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式及營辦商發放的最新交通消息。