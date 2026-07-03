南寧艦衡陽艦參觀｜中學生讚嘆裝備先進　登艦後對國防知識興趣增

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」，在昂船洲軍港展開為期5天（7月2日至6日）的開放參觀和文化交流活動。今日（3日）8時半起有青少年學生專場，有登艦參觀中學生讚嘆兩軍艦裝備先進，登艦後能增強他對國防知識的興趣。



7月3日有來自不同學校及團體的青少年及學生前往昂船洲軍營登南寧艦參觀。（彭紹殷攝）

7月3日有來自不同學校及團體的青少年及學生前往昂船洲軍營登南寧艦參觀。（彭紹殷攝）

7月3日有來自不同學校及團體的青少年及學生前往昂船洲軍營登南寧艦參觀。（彭紹殷攝）

登艦參觀學生可嘗舉起槍械滋味

今日大約8時半，有來自不同學校團體前往昂船洲軍營登艦參觀，他們可以登上「南寧艦」和「衡陽艦」觀賞軍艦內裝備。軍艦內設有76毫米的主炮、魚雷發射裝置、直升機等等。除了登艦參觀，學生可以嘗試觸摸軍人的裝備，舉起槍械。

軍艦內設有一個76毫米的主炮。（彭紹殷攝）

學生可以與軍艦內設的直升機拍照留念。（彭紹殷攝）

中五學生「南寧艦」形容對艦上裝備感震撼

就讀中五的溫同學登上「南寧艦」形對裝備感震撼，雖然艦艙內不能拍攝，但她表示非常難得可以進入軍事機密的地方。溫同學過往有參觀不同軍艦，「感受到祖國嘅偉大」，她亦深知有很多內地居民沒有像港人有機會登軍艦：「非常感謝祖國對香港嘅支持，希望我哋年青人可以了解更多相關的資訊。」登艦後，溫同學深感興趣，表示回家後會在官方網站嘗試了解更多有關軍艦歷史和國防知識，亦會與其他同學分享今日登艦的感受。

溫同學登上「南寧艦」後，她對軍艦內國防裝備感震撼。認為裝備先進。（彭紹殷攝）

中一學生指官兵們都和藹可親

就讀中一的劉同學，認為官兵們都非常和藹可親，軍艦內魚雷發射裝置最令他感到壯觀，「日後無論有咩軍艦嚟，都會想嚟參觀。」

學生不但可以參觀「南寧艦」，還可以登上「衡陽艦」。現就讀暨南大學三年級的陳同學，登上「衡陽艦」後認為76毫米主炮最令他感到震撼 ，「原來（主炮）咁大，係一件好犀利嘅武器。」登艦後，他打算上網研習，了解國家其他軍艦。

陳老師（右一）指參觀活動可以讓學生了解軍人平日紀律生活。（彭紹殷攝）

有帶隊老師指登艦可讓學生了解有紀律的生活

少年警訊代表陳小姐今日帶隊登艦參觀，她表示：「見到啲小朋友有好大興趣、好興奮。」她指，平日學校都會舉辦不同範疇的活動讓學生了解中國文化，但今次登艦活動性質不同，可見到軍人住宿設備、餐廳等，可以讓學生了解軍人平日有紀律的生活。