南寧艦衡陽艦參觀｜中學生讚嘆裝備先進 登艦後對國防知識興趣增
撰文：彭紹殷
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解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」，在昂船洲軍港展開為期5天（7月2日至6日）的開放參觀和文化交流活動。今日（3日）8時半起有青少年學生專場，有登艦參觀中學生讚嘆兩軍艦裝備先進，登艦後能增強他對國防知識的興趣。
登艦參觀學生可嘗舉起槍械滋味
今日大約8時半，有來自不同學校團體前往昂船洲軍營登艦參觀，他們可以登上「南寧艦」和「衡陽艦」觀賞軍艦內裝備。軍艦內設有76毫米的主炮、魚雷發射裝置、直升機等等。除了登艦參觀，學生可以嘗試觸摸軍人的裝備，舉起槍械。
中五學生「南寧艦」形容對艦上裝備感震撼
就讀中五的溫同學登上「南寧艦」形對裝備感震撼，雖然艦艙內不能拍攝，但她表示非常難得可以進入軍事機密的地方。溫同學過往有參觀不同軍艦，「感受到祖國嘅偉大」，她亦深知有很多內地居民沒有像港人有機會登軍艦：「非常感謝祖國對香港嘅支持，希望我哋年青人可以了解更多相關的資訊。」登艦後，溫同學深感興趣，表示回家後會在官方網站嘗試了解更多有關軍艦歷史和國防知識，亦會與其他同學分享今日登艦的感受。
中一學生指官兵們都和藹可親
就讀中一的劉同學，認為官兵們都非常和藹可親，軍艦內魚雷發射裝置最令他感到壯觀，「日後無論有咩軍艦嚟，都會想嚟參觀。」
學生不但可以參觀「南寧艦」，還可以登上「衡陽艦」。現就讀暨南大學三年級的陳同學，登上「衡陽艦」後認為76毫米主炮最令他感到震撼 ，「原來（主炮）咁大，係一件好犀利嘅武器。」登艦後，他打算上網研習，了解國家其他軍艦。
有帶隊老師指登艦可讓學生了解有紀律的生活
少年警訊代表陳小姐今日帶隊登艦參觀，她表示：「見到啲小朋友有好大興趣、好興奮。」她指，平日學校都會舉辦不同範疇的活動讓學生了解中國文化，但今次登艦活動性質不同，可見到軍人住宿設備、餐廳等，可以讓學生了解軍人平日有紀律的生活。