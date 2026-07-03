南寧艦衡陽艦參觀｜艦上官兵喜見港學生反應熱烈　盼了解祖國強大

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」，今日（3日）8時半起在昂船洲軍港有青少年學生專場，學生可以親自登艦，了解軍艦上的歷史和裝備，有艦上官兵今日有親自為參觀的青少年進行講解，喜見學生對講解抱有好奇心。



今日（3日）昂船洲軍港設青少年學生專場，開放予來自不同學校團體登上「南寧艦」和「衡陽艦」參觀。（彭紹殷攝）

參觀活動有海軍親自為學生進行講解。（彭紹殷攝）

參觀活動有海軍親自為學生進行講解。（彭紹殷攝）

負責講解官兵喜見學生對參觀活動感興趣

今日（3日）昂船洲軍港設青少年學生專場，開放予來自不同學校團體登上「南寧艦」和「衡陽艦」參觀，有海軍親自為學生講解。軍艦上，學生可以看到76毫米主炮、魚雷發射裝置及直升機等等，不少學生讚裝備先進。

海軍衡陽艦軍士殷俊喜見學生對軍艦講解感好奇和滿意。（彭紹殷攝）

衡陽艦軍士殷俊：看到他們（學生）十分開心、朝氣勃勃的感覺

海軍衡陽艦軍士殷俊今日有負責帶隊為學生講解，他喜見學生對軍艦講解感好奇和滿意，「可以看到他們十分開心、朝氣勃勃的感覺。」殷俊表示來到香港是希望讓香港政治更穩定，經濟更繁榮，並指青少年作是祖國的未來，「希望他們在今後的學習和生活中，更加愛港愛國。」在完成明日的工作後，他希望到香港不同具有特色的景區參觀，感受一下香港的熱情。

海軍南寧艦軍官陳錦蕩希望學生可以知道祖國是他們最強大的後盾。（彭紹殷攝）

南寧艦軍官陳錦蕩：盼青少年透過參觀軍艦了解祖國的強大

海軍南寧艦軍官陳錦蕩雖然今沒有負責帶隊為學生講解，但他表示會「展現歡迎面貌，去迎接小朋友們參觀。」他又指，今次是他第一次來香港，希望可以與港人作深入交流，讓他們透過參觀軍艦，了解祖國強大。對於今天學生來到昂船洲軍港參觀，他希望學生知道祖國是他們最強大的後盾，「不論身處何方，大家只要相信有中國人的國籍，都不用怕。」