南寧艦衡陽艦參觀｜解放軍展「肌肉秀」　觀眾獲邀上台合照感激動

解放軍兩艘軍艦「南寧艦」和「衡陽艦」今日（4日）在昂船洲軍營第一日正式開放予公眾參觀。參加者除了可以登艦參觀之外，更可以走入展覽中心，欣賞文藝表演，當中最受觀眾歡迎為軍人「肌肉秀」表演，有台下觀眾獲邀上台與軍人合照，直指可以欣賞男性陽光之美，「相比那些韓流的美更加震撼。」



不少觀眾在軍人「肌肉秀」舉起手機拍照，並大聲歡呼。（彭紹殷攝）

表演中，數名軍人上台展示健美動作及多個高難度動作。（彭紹殷攝）

軍人「肌肉秀」引觀眾歡呼 有觀眾形容「相比那些韓流的美更加震撼」

今早大約10時半，在昂船洲軍營的展覽中心舉行駐香港部隊軍隊音樂會。大會更安排一項特備表演環節，就是不少入場觀眾期待的軍人「肌肉秀」。當中有數名軍人上台展示健美動作，並進行多個高難度動作，例如凌空呼拉圈及引體上升等，引來現場不少觀眾歡呼，並舉起手機拍照。表演完結後，主持人特別邀請台下觀眾上台與軍人合照。

軍人「肌肉秀」受觀眾熱烈歡迎，內地旅客劉小姐有幸上台與軍人合照。（彭紹殷攝）

內地旅客劉小姐有幸獲邀上台與軍人合照感激動，形容「相比那些韓流的美更加震撼。」（彭紹殷攝）

內地旅客劉小姐有幸獲邀上台與軍人合照，她表示心情非常激動，她沒有預想過自己有機會上台，但當時主持正在觀察哪一位觀眾歡呼聲最大，就會邀請該位觀眾「享受福利」，於是劉小姐就「踴躍表達自己的熱情。」對於今次「肌肉秀」，劉小姐稱在台下能夠看到男性陽光之美、肌肉的美、和軍人訓練時候的痕迹，她認為「相比那些韓流的美更加震撼。」透過表演，她充份感受到國家在背後的保護，令她感到有安全感和幸福。

觀眾劉小姐早前錯過新圍軍營的「肌肉秀」表演，她指「今次可以彌補上次的遺憾。」

有女觀眾錯過早前新圍軍營「肌肉秀」：今次可以彌補上次的遺憾！

另一位觀眾劉小姐則無緣上台與軍人合照，她表示非常羨慕可以上台合照的觀眾，她大讚「肌肉秀」表演非常緊湊，不論燈光和音樂都配合得非常好。她又透露，早前錯過了新圍軍營的「肌肉秀」表演，但「今次可以彌補上次的遺憾。」在觀看表演時，她在台下感到非常激動，甚至不停大叫歡呼，「我超級想（上台合照），希望下次會有機會。」

小朋友Alvin （右）入營親自登艦參觀感激動，陳小姐（左）表示Alvin 昨晚因激動而失眠。（彭紹殷攝）

「南寧艦」和「衡陽艦」首日開放與公眾參觀，中午約12時依然大排場龍。（彭紹殷攝）

「南寧艦」和「衡陽艦」參觀在大約12時依然大排場龍。（彭紹殷攝）

有小學生入營親自登艦參觀感激動：激動到噚晚瞓唔着

除了「肌肉秀」表演，解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」繼續開放予公眾參觀，中午約12時依然大排場龍。陳小姐今早帶同10歲將升讀小五的兒子Alvin 來到昂船洲軍營，今次是他們第一次入營。陳小姐指，早前的開放日都無法成功搶得門票，當她知道可以搶到今早時段的門票，「佢（Alvin）激動到噚晚瞓唔着，甚至失眠。」

他們剛登上「南寧艦」觀賞軍艦內部環境。Alvin 表示，軍艦內的主炮最令他震撼，「可以一下子發射多枚子彈。」他又指，平日只能在書本或者遊戲裏才看到主炮、直升機等，「原來真實睇係咁壯觀。」除了登艦之外，Alvin 亦有到軍人裝備體驗區舉起槍械，「原來係咁重，啱啱重到都攞唔起。」其後，當Alvin 看到打卡區有軍人與參加者合照，他也急不及待上前拍照。陳小姐表示，「佢（Alvin）見到啲導彈都好震撼，真實摸落去同佢平時喺書本上見到嘅真係好唔同。」她希望參加昂船洲軍營後，能夠令小朋友對國家更加有信心。

海軍南寧艦軍士陳宇菲（左）及海軍衡陽艦軍官梁秋瑞（右）指能感受到香港市民的熱情和親切。（彭紹殷攝）

開放日期間間中有雨 有海軍指市民親切、互相幫助

今日解放軍參觀雖然間中有雨，但無礙參加者的熱情。今日在昂船洲軍營工作的海軍南寧艦軍士陳宇菲，雖然她在這幾天未有與小朋友和其他參加者互動，但她表示仍能感受到香港人的熱情和親切，「大部份也是一家大小來的，他們都會互相幫助，即使下大雨的時候，陌生人有傘也會替大家擋雨。」

另外，海軍衡陽艦軍官梁秋瑞擔任解說員為觀眾介紹「衡陽艦」，他稱感受到港民的真誠有禮，大多數參加者會向他詢問有關海軍在海上的生活及在軍艦上的基本常識等，甚至「表達對我們（海軍）的憧憬和嚮往。」