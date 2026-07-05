創科署實驗所設消聲室、原子鐘等設備　望香港成為檢測與認證中心

精密計時、聲學測試、醫療科技，領域各異卻同樣追求極致的準確。然而，「精準」二字如何釐定，又由誰來保證？創新科技署轄下的實驗所新增鋪設特殊吸音材料的消聲室，及原子鐘系統等高科技設備，確保做不同的測試時能最大程度上遵守標準。



香港檢測和認證局想將本港建立為區內檢測與認證中心。創科署經理（檢測和認證）陳樹謙表示，面對全球經貿環境轉變，檢測和認證局積極參與本地和海外貿易展覽，協助業界把握大灣區發展、新興產業和傳統產業升級等機遇，提升行業專業地位，同時開拓商機。



自由場聲學消聲室內牆的吸音材料能大幅減少回音，營造絕對寧靜的測試環境，有助高精度聲學儀器進行準確校正。（政府新聞處圖片）

實驗所的原子鐘系統準確度達到全球國際計量實驗室同等水平。（政府新聞處圖片）

創科署經理（檢測和認證）陳樹謙。（政府新聞處圖片）

消聲室營造絕對寧靜的測試環境

創新科技署轄下的標準及校正實驗所提供計量支援與儀器校正服務，涵蓋鐵路系統探傷儀器校正、電力網絡功率測量、醫療化驗高精度儀器校正等範疇。隨着去年遷入新落成的將軍澳政府合署，實驗所新增鋪設特殊吸音材料的消聲室，除可用於校正聲學儀器，更能推動建築與環境聲學研究。

創科署轄下的實驗所提供計量支援與儀器校正服務，包括可為雷射測距儀器進行檢測，確保儀器準確。（政府新聞處圖片）

創科署電子工程師區志豪指，自由場聲學消聲室內牆的吸音材料能大幅減少回音，營造絕對寧靜的測試環境，有助高精度聲學儀器準確校正，也可支援本地檢測與認證機構校正檢測儀器，讓這些機構提供更可靠的聲學測試。

原子鐘系統與全球通用時間標準比對

實驗所也設有原子鐘系統，應用銫頻率標準配合全球定位系統，與全球通用時間標準比對，確保基準與國際一致。

創科署電子工程師歐陽頌輝表示，實驗所的原子鐘系統，準確度達到全球國際計量實驗室同等水平。其精準的時間間隔和頻率信號，為各類測量工作提供可靠而一致的測量基準，對網絡傳輸、影音同步、工業自動化等需要精準時間控制的科技而言至關重要。

香港認可處負責授予認可資格

嚴謹標準的下一步就是將之套用於產品與服務的檢測。通過嚴格的認可機制，香港認可處負責向符合標準的實驗所、認證機構和檢驗機構授予認可資格。創科署高級認可主任陳韻賢說，香港認可處透過不同認可計劃為不同機構提供認可服務。獲得認可資格，證明有關機構具備專業能力，可在認可範圍內執行特定的合格評定活動，確保這些機構提供的服務公正可靠，為製造商、零售商，以至消費者帶來信心。

創科署高級認可主任陳韻賢。（政府新聞處圖片）

協助業界「走出去」是香港認可處另一重要角色。陳韻賢指出，香港認可處積極參與相關國際組織的活動，並簽署多邊相互承認協議。現時，獲香港認可處認可的機構所發出的報告和證書，已獲全球逾120個經濟體承認，實現「一次測試，全球通行」，令貿易壁壘大幅降低。

香港檢測和認證局想將香港建設為區內檢測與認證中心。創科署經理（檢測和認證）陳樹謙表示，面對全球經貿環境轉變，檢測和認證局積極參與本地和海外貿易展覽，協助業界把握大灣區發展、新興產業和傳統產業升級等機遇，提升行業專業地位，同時開拓商機。