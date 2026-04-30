浸大交響樂團攜機械人、黑悟空表演　衛炳江：以人文精神引領科技

香港浸會大學交響樂團周三（4月29日）在東九文化中心舉辦以「Live Music ReIMAGINEd」為主題的周年音樂會，慶祝浸大建校70周年。這場音樂會打破傳統古典樂框架，將交響樂與人工智能（AI）、機械人技術及電競視覺效果無縫結合，為觀眾帶來沉浸式視聽盛宴。



港產人形機械人Sophia與浸大交響樂團攜手呈獻三首原創歌曲。

港產機械人Sophia化身獨唱家 全球首演

音樂會其中一大亮點，是人形機械人Sophia與交響樂團的全球首演合作。Sophia由本港機械人公司研發，化身獨唱家與樂團共同演繹了三首原創歌曲。浸大音樂學院專業應用副教授林鈞暉及其團隊特意創作管弦樂助奏，讓機械人歌聲與古典樂韻完美交織，引領觀眾反思科技與人類存在的關係。

古典交疊電競 演繹《黑神話：悟空》

音樂會還融入了流行文化元素，演奏了內地經典劇集《西遊記》主題曲《雲宮迅音》，並巧妙過渡至熱門電子遊戲《黑神話：悟空》的主題曲，配合現場炫目的電競畫面及穿戴動態捕捉儀器的舞者演出，將懷舊與創新完美融合。

浸大交響樂團演繹電子遊戲《黑神話：悟空》的主題曲，一位穿戴動態捕捉儀器的舞者同台表演，重現電子遊戲的戰鬥場景，人形機械人Sophia則以歌聲配合。

三位浸大音樂學院學生擔任獨奏，演繹韋華特《四季》選段時，，浸大校友王超㷧將巴洛克傳統與現代電子風格重新混音，並結合由陳杰教授創造的AI實時影像，展現出跨時代的藝術張力。

浸大校長衞炳江：以人文精神引領科技

浸大校董會主席黃英豪表示，是次音樂會彰顯了浸大的創新精神，證明在科技迅速發展的時代，人類的情感與創意始終是驅動創新的核心。校長衞炳江亦強調，在AI重塑世界的當下，我們需要以人文精神引領科技，讓理性與感性交匯。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右三）、浸大校董會暨諮議會司庫林子傑（右二）；浸大校長衞炳江（右一）；浸大協理副校長、創意藝術學院院長兼是次音樂會藝術總監及策劃人潘明倫，以及浸大音樂學院專業應用副教授兼是次音樂會視覺總監陶然（左一）與人形機械人Sophia合照。

音樂會藝術總監兼策劃人、浸大協理副校長潘明倫指出，此次演出凸顯了香港在藝術與先進科技交匯點上的領導地位。壓軸環節由樂團呈獻校友符元偉特別為70周年校慶創作的《生日幻想曲》，在歡樂的旋律中與全場觀眾共同慶祝，為這場跨界藝術盛宴畫上完美句號。