國測股份落戶將軍澳創新園先進製造業中心　設立中試生產基地

科技園公司今日（16日）宣布，國測股份落戶將軍澳創新園先進製造業中心，成為首間進駐中試生產實驗室的企業，並將會建立人工智能（AI）基建監測系統的研發及中試生產基地，涵蓋生命健康科技、AI等領域，為企業提供由研發、原型製作以至小批量試產的一站式平台。



同日，科技園公司與商湯科技簽訂合作備忘錄，在香港打造最大國產智算中心（AI Data Centre，AIDC），料首階段預計於今年年內完成，目標於2030年前建成具備40,000P算力規模的智算中心。



國測股份於啟動禮上展示其自主研發的基建安全大模型及智能體終端等多項高精度智能監測產品。（香港科技園公司圖片）

國測股份（香港）有限公司落戶將軍澳創新園先進製造業中心中試生產實驗室。（香港科技園公司圖片）

香港科技園公司主席查毅超於活動上致歡迎辭時表示，科技園公司透過將軍澳創新園的中試生產實驗室，為企業提供由研發、原型製作以至小批量試產的一站式平台。（香港科技園公司圖片）

科技園：完善研發至量產之製造生態圈

國測股份成為首間進駐中試生產實驗室的企業，並將會建立人工智能（AI）基建監測系統的研發及中試生產基地。實驗室涵蓋生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造及新能源科技等領域，進一步完善香港由研發、中試至量產的先進製造生態圈。

國測股份（香港）有限公司董事長蔣夢出席啟動禮時說，科技園公司透過將軍澳創新園的中試生產實驗室，為企業提供由研發、原型製作以至小批量試產的一站式平台。

創新科技及工業局副局長張曼莉亦稱，「十五五」規劃提出要建設現代化產業體系，中試是科研成果轉化為具有商業價值，推動產業發展的重要一環。她表示，香港現正全速推進國際創科中心建設，在推動成果轉化至商業化的過程中，正需要建立各類產業的中試平台。

落戶後首3年內投資逾2000萬

國測股份將於落戶後首三年內投資逾2,000萬港元，在香港研製及生產結構沉降自動監測系統、分層水平位移自動監測系統、雷視融合智能監測機器人及全站儀測量機器人等產品，能廣泛應用於軌道交通、橋樑隧道等高風險建築環境。該產品具備0.5毫米級測量精度及複雜環境適應能力，核心技術已獲多項發明專利驗證。

香港科技園公司與商湯科技簽署合作備忘錄，攜手打造香港最大國產算力智算中心。（香港科技園公司圖片）

科技園與商湯簽合作備忘錄 打造最大國產智算中心

同日，科技園公司與商湯科技簽訂合作備忘錄，啟動在人工智能（AI）算力基建及AI產業生態方面的策略合作，在香港打造最大國產智算中心（AI Data Centre，AIDC）。項目將分階段推進，首階段預計於今年年內完成，目標於2030年前建成具備40,000P算力規模的智算中心。該中心配備多元國產算力GPU集群，為企業在模型訓練、推理及大規模應用部署等不同場景提供高效穩定的算力支持。

商湯科技董事長兼首席執行官徐立稱，作為一家在香港科學園成立並在香港上市的AI本土企業，商湯將以「算力+模型+應用」三位一體能力為支撐，助力建設全港最大國產智算中心，讓算力切實轉化為「數字水電」，進一步鞏固香港作為國際創科及人工智能樞紐的戰略地位。

張曼莉：香港人工智能研發院下半年投入營運

張曼莉表示，政府成立「AI+與產業發展策略委員會」，推進AI與各行各業的深度融合。上游研發方面，InnoHK創新香港研發平台已有16所與AI相關的研發中心，而香港人工智能研發院也將於今年下半年投入營運，推動應用落地，並提供治理框架及規管建議。