國測股份落戶將軍澳創新園先進製造業中心 設立中試生產基地
科技園公司今日（16日）宣布，國測股份落戶將軍澳創新園先進製造業中心，成為首間進駐中試生產實驗室的企業，並將會建立人工智能（AI）基建監測系統的研發及中試生產基地，涵蓋生命健康科技、AI等領域，為企業提供由研發、原型製作以至小批量試產的一站式平台。
同日，科技園公司與商湯科技簽訂合作備忘錄，在香港打造最大國產智算中心（AI Data Centre，AIDC），料首階段預計於今年年內完成，目標於2030年前建成具備40,000P算力規模的智算中心。
科技園：完善研發至量產之製造生態圈
國測股份成為首間進駐中試生產實驗室的企業，並將會建立人工智能（AI）基建監測系統的研發及中試生產基地。實驗室涵蓋生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造及新能源科技等領域，進一步完善香港由研發、中試至量產的先進製造生態圈。
國測股份（香港）有限公司董事長蔣夢出席啟動禮時說，科技園公司透過將軍澳創新園的中試生產實驗室，為企業提供由研發、原型製作以至小批量試產的一站式平台。
創新科技及工業局副局長張曼莉亦稱，「十五五」規劃提出要建設現代化產業體系，中試是科研成果轉化為具有商業價值，推動產業發展的重要一環。她表示，香港現正全速推進國際創科中心建設，在推動成果轉化至商業化的過程中，正需要建立各類產業的中試平台。
落戶後首3年內投資逾2000萬
國測股份將於落戶後首三年內投資逾2,000萬港元，在香港研製及生產結構沉降自動監測系統、分層水平位移自動監測系統、雷視融合智能監測機器人及全站儀測量機器人等產品，能廣泛應用於軌道交通、橋樑隧道等高風險建築環境。該產品具備0.5毫米級測量精度及複雜環境適應能力，核心技術已獲多項發明專利驗證。
科技園與商湯簽合作備忘錄 打造最大國產智算中心
同日，科技園公司與商湯科技簽訂合作備忘錄，啟動在人工智能（AI）算力基建及AI產業生態方面的策略合作，在香港打造最大國產智算中心（AI Data Centre，AIDC）。項目將分階段推進，首階段預計於今年年內完成，目標於2030年前建成具備40,000P算力規模的智算中心。該中心配備多元國產算力GPU集群，為企業在模型訓練、推理及大規模應用部署等不同場景提供高效穩定的算力支持。
商湯科技董事長兼首席執行官徐立稱，作為一家在香港科學園成立並在香港上市的AI本土企業，商湯將以「算力+模型+應用」三位一體能力為支撐，助力建設全港最大國產智算中心，讓算力切實轉化為「數字水電」，進一步鞏固香港作為國際創科及人工智能樞紐的戰略地位。
張曼莉：香港人工智能研發院下半年投入營運
張曼莉表示，政府成立「AI+與產業發展策略委員會」，推進AI與各行各業的深度融合。上游研發方面，InnoHK創新香港研發平台已有16所與AI相關的研發中心，而香港人工智能研發院也將於今年下半年投入營運，推動應用落地，並提供治理框架及規管建議。