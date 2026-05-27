理大及強腦科技獲創科基金資助　免費為60人安裝智能仿生義肢

「杭州六小龍」之一的強腦科技與理工大學合作推出「惠民科技計劃」，計劃獲港府透過創科基金全額資助，將智能義肢技術引入香港，為本港合資格截肢人士免費配置新科技義肢。首階段為期兩年，料60人受惠。計劃啟動禮周二（26日）舉行，創新科技及工業局局長孫東、強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞，以及香港理工大學校長滕錦光等出席。



2026年5月26日，圖中左起：理大梁顯利生物醫學工程教授兼生物醫學工程講座教授鄭永平、強腦科技代表徐智雯、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘、理大校長滕錦光、創新科技及工業局局長孫東、強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞等，出席「強腦科技—香港理工大學惠民科技計劃」啟動禮。（政府新聞處圖片）

圖為2026年5月26日，受惠於「強腦科技—香港理工大學惠民科技計劃」人士，展示獲安裝的智能仿生手及智能仿生腿。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超於2025年《施政報告》中提出支持惠民科研，運用創科基金引入新科研技術義肢。強腦科技為全球腦機接口領域的領軍企業，理大則在義肢矯形、康復治療科學及生物醫學工程方面具深厚科研基礎。雙方早前獲得創科基金資助，攜手推展合作項目。

仿生手可書寫或演奏樂器

於計劃首階段，理大團隊將為60名本港截肢人士，免費配置智能仿生義肢，並配合專業評估和復康支援服務，協助受助者逐步適應並掌握義肢操作，全面提升其日常生活能力和生活質素。

截肢人士佩戴智能仿生手後，可重建抓握和精細動作能力。經訓練後，甚至可書寫或演奏樂器。另外，搭載傳感器與智能液壓系統的智能仿生腿，可配合佩戴者的意圖步行、上下樓梯，甚至切換快慢步速，也具備急停防跌保護功能。

圖為2026年5月26日，創新科技及工業局局長孫東在「強腦科技—香港理工大學惠民科技計劃」啟動禮上致辭。（政府新聞處圖片）

非侵入式腦機接口技術指揮義肢

孫東致辭時表示，這項計劃透過非侵入式腦機接口技術，即無須植入任何體內設備，僅憑佩戴者肌電神經電信號，就能夠指揮義肢，完成靈活並自然的動作。這不單是一項科技應用，更是一項有溫度、提升市民幸福感的民生工程。

他又稱，此創科項目響應了國家「十五五」規劃中，提出要全面實施「人工智能+」行動，以人工智能賦能民生福祉。香港科研實力雄厚，擁有5所世界百強大學及兩間全球前40的醫學院，在生命健康科技、人工智能及機械人技術方面根基深厚，具備足夠條件實踐「科技惠民」理念。

圖為2026年5月26日，強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞在「強腦科技—香港理工大學惠民科技計劃」啟動禮上致辭。（政府新聞處圖片）

圖為2026年5月26日，香港理工大學校長滕錦光在「強腦科技—香港理工大學惠民科技計劃」啟動禮上致辭。（政府新聞處圖片）

冀社會以航天精神對接「十五五」規劃

孫東又稱，日前神舟二十三號勝利升空，展現國家科技實力的進一步躍升，當中還包括香港首位港產宇航員黎家盈。他希望香港全社會能以同樣的航天精神緊密對接國家「十五五」規劃，加速建設香港成為國際創新科技中心以及國際高端人才集聚高地。

啟動禮上，受惠於計劃而獲安裝智能仿生手及智能仿生腿的人士，亦在場分享體驗。