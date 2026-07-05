康文署推雷暴警告關泳池新指引　天文台發地區警告即關區內戶外池

沙田賽馬會泳池6月中在開放時，戶外泳池一個跳台遭雷電劈中，導致瓷磚崩裂，當時已有少量泳客剛剛下水。



康文署近日更新雷暴警告下關閉泳池的安排，當天文台發出地區性雷暴警告時，該區的戶外游泳設施將暫停開放；如果發出全港性雷暴警告，而天文台「指定地點閃電戒備服務」錄得泳池10公里半徑範圍內有閃電報告、黃色或以上暴雨警告信號同時生效、泳池範圍見到閃電或聽到頻密雷聲，相關公眾泳池的戶外設施將暫停開放。



沙田賽馬會游泳池2號跳台6月13日早上6時41分疑被雷劈中，蓋膠飛開、石屎跳台崩爛。（資料圖片／香港政府拯溺員總工會Facebook圖片）

沙田賽馬會游泳池2號跳台6月13日早上6時41分疑被雷劈中，蓋膠飛開、石屎跳台崩爛。（香港政府拯溺員總工會Facebook圖片）

沙田賽馬會游泳池2號跳台6月13日早上6時41分疑被雷劈中，蓋膠飛開、石屎跳台崩爛。（香港政府拯溺員總工會Facebook圖片）

過往由泳池主管判斷 顯聽到雷聲、見到閃電，才會封閉戶外池

以往康文署轄下游泳池沒有硬性封池準則，依賴現場主管判斷，當主管判斷有雨區靠近，或者明顯聽到雷聲、見到閃電，才會封閉泳池。

視乎天文台發雷暴警告屬地區性或全港性 關閉戶外池安排有不同

康文署近日更新雷暴警告下關閉泳池的安排，當天文台發出地區性雷暴警告時，該區的戶外游泳設施將暫停開放；如果發出全港性雷暴警告，而天文台「指定地點閃電戒備服務」錄得泳池10公里半徑範圍內有閃電報告、黃色或以上暴雨警告信號同時生效、泳池範圍見到閃電或聽到頻密雷聲，相關公眾泳池的戶外設施將暫停開放。

署方指，當室外泳池設施關閉時，泳池入口處會張貼告示，提醒市民有關天氣資訊，職員亦會在現場或透過廣播通知泳客。

署方指，當室外泳池設施關閉時，泳池入口處會張貼告示，提醒市民有關天氣資訊，職員亦會在現場或透過廣播通知泳客。（康文署）

香港政府拯溺員總工會6月13日在Facebook專頁發帖文，指當日早上約6時41分，沙田泳池（沙田賽馬會游泳池）主池跳台範圍因雷暴天氣一度遭受電擊。主池有8個跳台，其中2號跳台疑被雷劈中，其中一角崩毀，白色蓋亦有損毀，飛彈在旁。

沙田賽馬會游泳池2號跳台疑被雷劈中崩毀。（香港政府拯溺員總工會Facebook圖片）

沙田賽馬會游泳池2號跳台疑被雷劈中崩毀。（香港政府拯溺員總工會Facebook圖片）