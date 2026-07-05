泰能源巨頭邦卓進駐香港　接手加德士油站　投資署：彰東盟投資增

泰國頂尖能源集團邦卓集團股份有限公司早前以2.7億美元（折合21.28億港元），收購雪佛龍香港有限公司，將會易名為邦卓香港有限公司，將以「加德士由邦卓授權經營」名義，成為加德士燃料品牌在香港的持牌商，經營31個加德士品牌油站。



投資推廣署指，歡迎該企業在香港正式開展燃油業務，並作長遠投入，確立本港作為其區域商業及貿易樞紐的重要地位。助理署長劉智元形容，這是近年本港來自東盟規模最大的投資之一，充分反映香港與東盟之間雙邊貿易及投資流量持續增長。



投資推廣署助理署長劉智元（左二）及邦卓集團股份有限公司集團首席執行官兼總裁Chaiwat Kovavisarach（中）。（投資推廣署）

6月30日正式完成2.7億美元全面收購雪佛龍香港

邦卓集團今年2月宣布以2.7億美元全面收購雪佛龍香港有限公司，該交易於6月30日正式完成，公司將易名為邦卓香港有限公司。

目前，邦卓集團股份有限公司以「加德士由邦卓授權經營」名義，成為原屬雪佛龍香港的加德士燃料品牌在香港的持牌商，在香港經營31個加德士品牌油站，以及其他油庫設備和涵蓋工業、船運及商業燃料之業務。

投資推廣署：近年來自泰國以至東盟規模最大投資之一

投資推廣署助理署長劉智元表示，歡迎邦卓集團以香港作為其拓展北亞業務的樞紐，此決定充分體現香港備受信賴的制度優勢、無可比擬的連通性，以及世界級的金融、物流和貿易生態系統。他形容這是近年本港來自泰國以至東盟規模最大的投資之一，充分反映香港與東盟之間雙邊貿易及投資流量持續增長。

邦卓CEO：公司對香港的投資是一項長期承諾

邦卓集團首席執行官兼總裁Chaiwat Kovavisarach表示，公司對香港的投資是一項長期承諾，彰顯對香港作為頂尖國際能源市場的信心。他指，香港是該公司通往北亞的門戶，將會成為集團的商貿樞紐，有助拓展全球零售、商業、船運、航空及貿易業務。

邦卓集團成立於1984年，是泰國領先的能源集團，業務遍及約十個國家，業務組合涵蓋石油煉製、燃油營銷及油站網絡、石油貿易、上游能源、電力及基建，以及新興業務。集團在泰國證券交易所上市，經營兩座煉油廠，總煉油能力為每日約30萬桶。