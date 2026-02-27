投資推廣署與企業併肩｜施耐德電氣扎根香港　推動區域可持續發展

在全球追求減碳與可持續發展的大趨勢下，香港正憑藉其國際金融中心的地位、成熟的商業服務體系、專業人才優勢，以及智慧城市基建，吸引全球綠色科技和可持續發展企業匯聚於此。香港投資推廣署（InvestHK）多年來致力推動香港轉型，見證香港作為全球可持續發展企業理想跳板的卓越成就，而全球能源科技巨頭施耐德電氣（Schneider Electric）的成功故事，正是這一願景的最佳例證。



施耐德電氣於1836年成立，這間歷史悠久的法國跨國企業，早於五十多年前已在香港播下種子。時至今日，施耐德電氣不單是一家擁有本土化優勢的全球企業，更將研發與創新能力深度融入關鍵市場，並把香港定位為其全球樞紐之一，展現其多樞紐營運模式 (multi-hub model) 的前瞻性。

成熟基建先進配套 加上人才庫 成新技術試點

這間跨國企業為何如此看重香港市場？施耐德電氣香港區總裁趙啟文（Jonathan Chiu）表示︰「這座城市極具多樣性，為試點和展示頂尖技術提供了獨特的環境。」香港位處亞洲中心，其成熟的基礎設施、先進的數碼配套和具國際視野的人才庫，為可擴展的創新奠定了穩固基礎。

施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生去年於香港創新峰會發表開幕主題演講。

在香港，樓宇佔總耗電量約90%，碳排放超過50%，使樓宇減碳成為氣候變化策略的重點。施耐德電氣一直積極參與其中，例如自2019年起協助太古地產，透過EcoStruxure Energy Advisor雲端智能能源管理平台，連接太古地產在中國內地和香港的多個資產數據點，進行即時監控和分析。另外，為推動AI基礎設施發展，公司亦與Equinix合作，在其HK1數據中心部署施耐德電氣最新的機櫃式直達晶片液體冷卻 (liquid cooling) CDU系統，更有效地為AI運算伺服器降溫，顯著提高能源效益。施耐德電氣亦與香港科技大學及法國創新生態圈啟動了低碳樓宇改造試點項目，探索校園建築的節能潛力。同時，面對香港電動車數量從2019年的13,000輛大幅增至2025年12月的149,000輛，公司亦透過其EcoStruxure for eMobility全方位解決方案，提供智能充電設備和負載管理平台以支持此轉型。

施耐德電氣展示其在數碼化、電氣化和自動化方面的最新能源科技解決方案，推動每個行業、企業及家庭實現高效能與可持續發展。

投資推廣署成可持續發展超級聯繫人

施耐德電氣在香港的成功，凝聚了多方面的支持與合作。趙啟文形容，投資推廣署一直在施耐德電氣在港發展過程中扮演了關鍵的推動角色。香港特區政府的主要官員亦曾到訪其法國總部，體現雙方在深化交流方面的積極互動。

署方的參與和協助，不僅是提供商業網絡聯繫和宣傳推廣，他強調︰「投資推廣署更協助我們連結本地充滿活力的創新生態圈，並與各行業持份者保持緊密聯繫。」這種長期的合作關係，體現了投資推廣署的增值服務 —— 不單單是穿針引線，更建立起長遠夥伴的信賴，協助企業在港茁壯成長，共同為香港的可持續發展作出貢獻。

投資推廣署創新及科技、生命與健康科學總裁黃煒卓表示：「我們很高興施耐德電氣以香港作為其全球策略性樞紐之一，利用香港國際金融中心的地位和智慧城市的優勢，開拓多元化業務，引進先進能源科技與本地企業和高校合作，展示尖端技術的應用，減少全球氣候暖化所帶來的影響。投資推廣署會繼續為施耐德電氣等的全球企業提供增值服務，發揮香港獨特的營商優勢和完善的生態圈，開拓更廣泛的業務發展。」

立足香港 把握大灣區機遇

展望未來，趙啟文表示，施耐德電氣在香港的首要任務是推動數碼創新，並推進建築、數據中心、產業以至基礎設施的電氣化、自動化及數碼化。隨著大灣區科技生態的蓬勃發展，香港的角色更顯重要。趙啟文強調：「我們不僅將香港視為一個樞紐，更視其為一個合作平台 —— 使我們能夠部署創新能源科技解決方案，與各個區域合作夥伴接觸，並抓住整個大灣區的新興機遇。」

(資料及相片由客戶提供)