投資推廣署上半年引入413企業落戶　稱引資530億港元創逾8600職位

投資推廣署今日（25日）舉辦年度國際及內地企業來港發展歡迎會，超過380位全球企業代表出席，並公布上半年招商結果。行政長官李家超致詞時表示，今年上半年共有413家企業落戶香港，預計帶來超過530億港元投資，並創造逾8,600職位。



行政長官李家超（左二）、商務及經濟發展局局長丘應樺（右二）、行政長官辦公室主任葉文娟（左一）和投資推廣署署長劉凱旋（右一）今日（25日）參與投資推廣署舉辦的年度國際及內地企業來港發展歡迎會。（政府新聞處）

李家超表示，香港在「一國兩制」下，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，營商環境開放便利，擁有簡單低稅制，普通法制度與全球金融中心接軌，人才精通兩文三語，專業服務世界前列。香港的實力和機遇，既反映在各項國際排名節節上升，也反映在招商引資的成績上。

他又稱，香港的未來會因北部都會區發展帶來更多機遇。北都佔香港總面積約三分一，將以產業、科技、大學城以及宜居宜業宜遊為發展目標。政府正全力推動加快發展北都，不斷釋放新的發展機遇和潛力。

超過380位全球企業高層參與歡迎會。（政府新聞處）

投資推廣署感謝企業客戶、夥伴、持份者的大力支持和信任。面對複雜多變的環境和在商務及經濟發展局帶領下，投資推廣署將繼續保持靈活主動，透過各項優惠政策加強招商引資工作，並利用北部都會區帶來的機遇以吸引更多有助香港發展高質量經濟的產業鏈落戶。

投資推廣署署長劉凱旋在歡迎會上致歡迎辭，感謝投資推廣署的客戶、夥伴及持份者的大力支持。（政府新聞處）

今年1月至今，該署共協助413間海外及內地企業在港開設或拓展業務，預計可為香港帶來超過530億元的外來直接投資，按年增長36%，並創造超過8,600個新職位。

企業首六大來源地分布。（政府新聞處）

按企業來源地分析，413間企業當中，六成來自內地，為最大來源地，其他企業來源地遍布歐亞等不同市場。按企業行業劃分，最多從事創新及科技、其次是金融服務及金融科技、第三為旅遊及款待。