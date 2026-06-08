政府工｜投資推廣署請助理署長月薪$194,825　8大職位招聘一覽

又有政府筍工！公務員事務局近日釋出多份政府工，當中最薪優糧準必定是投資推廣署請助理署長一職！月薪高達$194,825，薪酬相等於首長級薪級表第2點，不過入職要求和職責也「不惹少」。此外今次共有六個部門請人，由合約登記護士到副署長等職位都有，即睇入職要求及待遇！



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政府工｜1. 漁農自然護理署-助理工程督察

月薪：$31,795起

AI生成

入職條件:

(a) 本港理工學院／理工大學或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的文憑或高級證書，主修土木工程，或具同等學歷；以及

(b) 具備三年相關經驗；以及

(c) DSE或中學會考中英文科考獲第2級（E級）或以上成績

(d) 《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助統籌及監管施工機器及車輛的使用、監督員工

(b) 監督由承建商及直屬員工所進行的土木工程的建造和保養工作。

薪酬:

總薪級表第13點（每月31,795元）至總薪級表第23點（每月51,545元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)透過G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 網上申請

(b)盡量在申請表上提供電郵地址。

(c)持有非本地學歷的人士，須於2026年6月26日或之前將有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式的證明文件副本電郵至personnel_registry@afcd.gov.hk，並在電郵標題註明《申請助理工程督察》，以及在文件每頁註明網上申請編號。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，現階段毋須遞交成績副本及證書副本。

截止日期 : 19/06/2026 23:59:00

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政府工｜2.數字政策辦公室-二級電腦操作員

月薪：$20,770起

AI生成

入職條件:

(a) DSE或中學會考五科考獲第2級（E）或同等或以上成績（可包括中英文科），或具同等學歷；或

(b) 在以下方面具備一年相關經驗：(i) 管控和操作電腦系統或電腦應用系統；或(ii) 為終端機網絡用戶提供支援服務；

(c) DSE或中學會考中英文科考獲第2級（E）或以上成績，或具同等學歷；以及

(d) 《基本法及香港國安法》測試取得及格。

職責:

(a) 操作和監察電腦設備、網絡和數據中心／伺服器室設施；

(b) 向用戶提供資訊科技支援和求助台服務，並協助執行事故管理工作；

(c) 協助管理電腦工件處理，並協助執行資訊科技服務的系統和保安監察工作；

(d) 協助採購資訊科技設備和服務，並協助處理合約管理和電腦場地準備工程，以及協助管理資訊科技資產和外間供應商；以及

(e) 協助整理記錄和文件，並協助編製管理統計資料和報告。

薪酬:

總薪級表第6點(每月20,770元)至總薪級表第15點(每月35,080元)

聘用條款:

試用期三年後，或可獲考慮長期聘用。

申請手續:

(a)G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 網上申請。

(b)2026年7月3日(星期五)下午6時或之前把下列文件經香港政府一站通(GovHK)網站(https://eform.cefs.gov.hk/form/dpo006/) 上載：

(1) 履歷（列明根據入職條件(b)項要求在操作電腦系統／電腦應用系統或提供網絡支援服務方面的實際工作經驗）；及

(2) 相關工作經驗的證明文件副本。

(c) 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷／語文能力資格的人士亦可申請，獲選參加面試的申請人須在面試時遞交成績單／證書副本，以證明其學歷／語文能力資格。申請人在現階段毋須遞交學歷／語文能力資格的證明文件副本。

截止日期 : 26/06/2026 18:00:00

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政府工｜3. 漁農自然護理署-教育資源主任

月薪 : $38,505

AI生成

入職條件:

(a) 生物、教育、政治學、傳理學、經濟學、社會學或相關學科的本港學士學位，或具同等學歷；

(b) 持有本港高等教育院校頒授的教育證書，或具同等學歷；

(c) 綜合招聘考試兩張語文試卷取得二級成績，或同等成績；

(d) 具備最少3年在中學任教的經驗；

(e) 熟悉運用資訊科技學習及教學的方法；

(f) 精通電腦知識及在互聯網搜尋資料，以搜集及研發電子學習資源；以及

(g) 具備良好的溝通、人際關係及演講技巧。

職責:

(a) 設計及更新教材與網站；

(b) 翻譯有關動物管理及動物福利的資料；

(c) 搜尋、評估及整理來自外國政府網頁有關動物管理及動物福利的資料；

(d) 協助開發供小學及初中學生使用的電子學習資源，以電子學習方法引導學習關愛動物及做個盡責寵物主人；

(e) 管理及更新網站內容，並評估其效益；

(f) 為學生及公眾人士舉辦「動物福利及做個盡責任的寵物主人」講座及預備相關講座教材；

(g) 執行任何與改善有關動物管理和動物福利的公眾教育所需的其他職務；以及

(h) 執行主管指派的任何其他職務。

聘用條款:成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

福利:根據僱傭條例規定給予而又適用之休息日、公眾假日(或代替假日)、產假、侍產假、疾病津貼，以及14日有薪年假。本合約職位不設約滿酬金。

申請手續:

(a)G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 網上申請。

(b)須在申請表格上提供電郵地址。

(c)持有非本地學歷的人士，須於截止日期後一星期內把有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式的證明文件副本電郵至personnel_registry@afcd.gov.hk，並在電郵標題註明申請職位名稱，以及在文件每頁註明網上申請編號。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交有關修業成績副本及證書副本。

截止日期 :19/06/2026 23:00:00

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政府工｜4.衞生署-合約登記護士

月薪:$22,145(另加約滿酬金)

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入職條件:

(a) 持有香港護士管理局頒發的登記證明書(第I部)；

(b) 持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；

(c) 具備達中四程度的中、英文語文能力；及

(d) 能操流利粤語及簡單英語。

在香港以外地方受訓的申請人必須－

(a) 已在香港以外地方取得一項資格，而令申請人獲頒授該資格的課程的內容，大致上可與獲香港護士管理局認可的正式登記護士訓練課程的課程內容比擬[註(1)]；

(b) 持有獲香港護士管理局不時承認的核證團體就從事普通科護士執業而發出的有效證明書，而該證明書足以構成申請人有足夠能力從事護士執業的充分證據[註(1)及(2)]；

(c) 在取得資格後，已有最少一年與受僱有關的全職臨牀經驗；

(d) 具備達中四程度的中、英文語文能力；

(e) 能操流利粤語及簡單英語；及

(f) 在收到衞生署的有條件限制的聘用通知後，獲香港護士管理局就有限度登記頒發登記證明書及護士執業證明書。

【註】

(1) 非本地培訓的申請人須提交下列文件的副本：

I. 護士畢業證書

II. 在香港以外地方的註冊機構發出的有效護士執業證書

i. 護士執業證明書或其他證明申請人有資格在香港以外地方從事護士執業的同等證明文件；及

ii. 護士登記證明書或其他由香港以外地方的註冊機構核實申請人的首次登記日期而簽發的正式文件。

III. 由僱主簽發及／或核證的證明文件，證明申請人在取得資格後具有最少一年與受僱有關的全職臨牀經驗

(2) 獲准從事護士專業的證明書必須於提出申請時仍然有效。

職責:

(a) 在政府診所及健康服務單位執行基本護理職務；及

(b) 在督導下執行特別護理職務。

聘用條款:按非公務員合約條款聘任，合約期最多為12個月；續約視乎需要及表現而定。表現良好可獲約滿酬金15%。

申請手續:

(a)G.F.340網上申請系統( https://www.csb.gov.hk) 網上申請。

(b)申請人須詳列學歷／專業資格、相關工作經驗及登記護士名冊上的登記編號。

(c)申請人須在2026年6月25日(星期四) 或之前把修業成績表／文憑／證書／相關工作經驗證明文件／其他証明文件副本電郵至 appts_registry1@dh.gov.hk，並在電郵及各證明文件副本上註明申請的職位名稱及網上申請編號。

(d)香港以外地方的護士資歷是否符合法例的登記要求，須在申請人經本署申請有限度登記時，交由香港護士管理局審核。

(e)申請人須於申請書內提供一個電郵地址。

截止日期 :18/06/2026 23:59:00

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政府工｜5.1823-經理

月薪：$64,040

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入職條件:

(a)(i) 持本港大學學位，或同等學歷，並具備八年電話中心╱聯絡中心工作的經驗，其中最少三年任管理職位；或

(ii) DSE五科或中學會考包括中英文科考獲第2級（E）或同等或以上成績；並具備十年電話中心╱聯絡中心工作的經驗，其中最少五年任管理職位；

(b) 具備良好分析、溝通及員工管理技巧；

(c) 具備豐富聯絡中心的管理經驗，擅長識別改善機會並落實有效措施，以提升公共服務質素;

(d) 對聯絡中心相關系統（包括人工智能輔助系統）的運作具備豐富的知識；

(e) 具備良好中文(廣東話及普通話)及英文書寫及會話溝通技巧；及

(f) 熟悉電腦操作。

具備政府或公共機構電話中心╱聯絡中心工作經驗的申請者，會獲優先考慮。

職責:

(a) 建立並定期檢討品質管理架構，設計及推行相關工作流程與程序，以迎合中心不斷演變的需求及公眾期望；

(b) 負責為所有級別員工策劃有系統的培訓及發展課程；

(c) 支援聯絡中心各類系統的開發和測試；

(d) 領導、監督及指導員工以達成工作表現目標，就各小隊制定策略發展計劃以提高其服務表現及生產力；及

(e) 管理1823的營運、制定人手編配計劃及處理投訴。

獲聘用者可能須於短時間內上任；主要工作地點為油麻地及長沙灣的1823辦公室。

聘用條款:申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。如表現優良可獲發放15%約滿酬金。

申請手續:

(1) G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)網上申請。

(2) 現階段毋須遞交任何有關學歷的證明文件。如申請人獲邀參加遴選面試，則須準備有關文件。

截止日期:18/06/2026 17:00:00

👉👉👉1823-經理申請詳情

政府工｜6.政府產業署-助理物業監督

月薪：$31,795

AI生成

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院所頒發的建造學、屋宇設備學、估價及物業管理學或其他有關學科文憑或高級證書，或同等學歷；

(b) 具備三年屋宇維修或房屋管理經驗；

(c) DSE或中學會考中英文科考獲第2級（E）或以上成績，或同等成績；以及

(d) 操流利的粵語、英語及普通話。

職責:

(a) 協助監管物業管理服務承辦商的表現；

(b) 協助管理政府物業及設施；

(c) 協助審核物業經理提交的管理預算；

(d) 處理和跟進在日常物業管理中，有關政府物業佔用人/其他人士就該等物業的日常管理提出的投訴、申索和要求；以及

(e) 執行其他獲指派的工作。

聘用條款:獲取錄者將按非公務員合約條款聘用，為期一年。若表現良好，則可獲發15%約滿酬金。

申請手續:

(a) G.F.340網上申請系統(http://www.csb.gov.hk)作網上申請

(b) 2026年6月22日或之前以電郵(recruit@gpa.gov.hk)遞交(一)學歷(包括中英文科成績)的證書和修業成績表副本；以及(二)屋宇維修或房屋管理經驗的所屬職位、入職日期及離職日期的工作經驗證明(包括現職及過往工作經驗)。

(c)請在電郵及各證明文件副本中註明網上申請編號。

(d) 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，有關申請人須遞交相關證書和修業成績表副本到上述電郵地址，並於電郵及各證明文件副本中註明網上申請編號。

(e) 申請人須於申請表內提供電郵地址。

截止日期 :15/06/2026 23:59:00

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政府工｜7.運輸及物流局（第五分科）-經理

月薪： $64,780

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入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；主修工商管理、城市規劃、測量、市場推廣會被優先考慮；

(b) 具備至少八年與項目管理、研究／分析、航運、土地測量或規劃的工作經驗，其中最近3年需為上述範疇的高層提供支援，航運業、港口和海事業、遊艇業或相關業務經驗，以及土地測量資格／經驗者優先考慮(註1)；

(c) 綜合招聘考試兩份語文試卷取得二級成績，或具同等成績；

(d) 熟悉政策及／或社會事務；

(e) 溝通、表達技巧及人際關係良好；

(f) 具備良好的分析、判斷和項目管理能力；

(g) 中、英文講寫能力俱佳，精通普通話則更佳；及

(h) 電腦知識豐富、應用技能良好，包括但不限於微軟辦公室(MS Office)應用程式和中文文書處理。

註1： 申請人須另行在履歷表上，述明相關工作經驗及性質。

職責:

(a) 透過研究、與持份者聯繫、審議招標和標書，支援執行與港口設施相關的措施；並與海事處協調，落實已批准的措施並確保這些措施能有效率地實施；‍

(b) 協助處理與遊艇經濟相關的事宜，包括就遊艇跨境便利措施發展相關事宜提供意見、處理並與相關政策局或部門協調；以及開展與遊艇業務相關的研究和調查；

(c) 就港口發展和船廠相關事宜提供意見、處理和協調各政策局或部門間的意見，包括與相關持份者保持聯絡、處理投訴、與相關政策局或部門進行現場考察等；

(d) 協助處理與香港海運週相關的行政事務，包括但不限於管理香港海運週網站、紀念品、與活動主辦單位聯絡以及組織海運週前期準備活動；

(e) 協助準備與上述事項相關的工作簡報和文件；及

(f) 執行督導人員指派的任何其他職務。

聘用條款:按非公務員合約條款，由聘用日期起至2028年3月31日止。表現良好可獲15% 約滿酬金。

申請手續:

(a)G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b)在申請表格上提供電郵地址。

(c)將下述的所需文件電郵至recruitment@tlb.gov.hk：

(i) 完整履歷表；

(ii) 學歷及語文能力要求證明的證書副本；及

(iii) 工作經驗證明文件的副本

(d)電郵主旨一欄上註明「申請合約經理職位」以及網上申請編號。此外，每頁上述(i)，(ii)及(iii)所需文件亦須註明你的網上申請編號。

截止日期:19/06/2026 23:59:00

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政府工｜8. 投資推廣署-投資推廣署助理署長（參考編號：ADG/01/2026）

月薪：$194,825（相等於首長級薪級表第2點）

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入職條件:申請人於獲聘時須為香港特別⾏政區永久性居民，並必須在截止申請日期前—(a) 最少10年行政及管理職位的經驗，如具備面向客戶的經驗，具備與金融服務及／或專業服務行業相關的市場營銷、業務拓展、投資推廣相關的知識及經驗優先；

(b) 持本港⼤學學⼠或深造學位，或同等學歷；

(c) 具領導及管理才能，以及良好溝通和演講技巧；

(d) 具國際視野，熟悉中港營商環境、香港的獨特角色及對國家政策的貢獻；及

(e) 良好中英文書寫能力，並能說良好的粵語、普通話及英語。

職責:

(a) 招商引資管理工作：

- 協助署長管理推廣署的運作及帶領團隊；

- 負責業務發展的戰略部署及執行計劃，以及有效控制及使用財務預算；

(b) 客戶推廣：

- 吸引客戶或潛在投資者，提供後續支援服務，引領客戶在香港拓展業務；

- 與商界的合作夥伴緊密合作，包括外國領事及商會、本地商會、專業行業協會、貿易及其他組織，從而把投資推廣成效深度化與廣度最大化；

(c) 與有關持份者合作：

- 與其他政府部門、法定組織及公共機構發展夥伴關係；

- 就香港營商環境向政府提供意見，增加香港競爭力及吸引力；

(d) 公關宣傳及媒體推廣：

- 協助署長籌備投資相關的宣傳活動，推廣香港獨有的優勢及機遇並吸引投資者；

(e) 學習與成長：

- 引導、培訓及指導團隊成員，並推動表現導向文化；

- 創造個人及團隊持續學習及發展的環境；

- 鼓勵團隊展現對公共服務的熱心，盡忠職守、廉潔守正及問責，符合政府規例及指引

聘用條款:非公務員合約條款受聘3年。續約與否由政府決定。在圓滿履行整個合約後，受聘人可獲約滿酬金15%。

申請手續:

(a) G.F. 340網上申請系統遞交網上申請；及

(b) 把簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件及詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位詳情(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明，並列明如何符合入職條件中的工作經驗要求發送到電郵地址ADGrecruitment@investhk.gov.hk。

(c) 持本港以外學府的學歷人士亦可申請，但須把修業成績副本及證書副本電郵至ADGrecruitment@investhk.gov.hk。

(d) 本地學歷申請人毋須在此申請階段提交相關的修業成績表副本、文憑副本、證書副本、或其他資歷文件副本。

截止日期 :22/06/2026 17:00:00

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