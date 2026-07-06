中一派位結果2026｜84%派首志願跌1個百分點　首三志願滿意率95%

2026年度中一派位結果將於明日（7日）公布。教育局表示，本年度共有48,545名學生參加中學學位分配辦法。按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為95%；若以獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為84%，比創歷年新高的2025年微跌1個百分點。



2026年度中一派位結果將於明日（7日）公布。（資料圖片）

統一派位74%獲派首志願

獲自行分配學位的學生當中，68%學生獲派首志願學校。此外，透過統一派位階段（包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網」兩部分合計）獲派學位的學生當中，91%的學生獲派首三個志願學校，74%的學生獲派首志願學校。

教育局呼籲家長及學生以正面心態面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，更重要的是他們是否在學習中積極進取。家長亦應繼續支持和鼓勵子女，避免因個人期望而加重子女的負擔。

明日須返小學領「派位證」及「入學註冊證」

所有參加中一派位的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。家長將可透過以下方式得知派位結果：

．已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，可於同日上午十時起透過電子平台查閱子女的派位結果；及

．家長如在《中一派位選擇學校表格》內填寫手提電話號碼，以示同意透過該號碼接收派位結果，亦會於明日上午約十時起透過電話短訊接收派位結果。



教育局。（政府新聞網圖片）

學生須於7.9或7.10前往獲派中學註冊

局方稱，所有學生必須於周四或周五（9日或10日）前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，必須於註冊日期完結前與有關中學或教育局學位分配組聯絡，以便作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。