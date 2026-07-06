升中放榜｜派位失手？嶺南大學香港同學會小學校長教5大叩門策略

升中派位結果明日（7日）正式出爐。有人歡喜有人愁，嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長透露，該校今年在自行分配學位階段有超過七成學生獲派第一志願，成績令人鼓舞。然而，對於未能獲派首三志願的學生及家長，吳校長特別整理出5大具體的「叩門」及升學策略，助家長與孩子在轉折中尋找新的契機。



把握「叩門」黃金3日 務實調整選校策略

面對派位落差，吳校長提醒家長必須立即行動，因為放榜後的首3日正是叩門的關鍵期。家長應帶齊整理好的學生履歷（包括學業獎項、課外活動、服務紀錄等），親自向心儀中學遞交申請，並提前為孩子模擬面試情境，重點展現其學習潛能、責任感與抗壓能力。

除進取的叩門目標，家長亦需重新評估選校策略。吳校長建議家長務實調整目標：「除Band 1學校外，可考慮有進步潛力的Band 2中學，增加成功率」。她建議家長要聯繫小學班主任或升學輔導老師，了解學生實際水平與適合的學校類型（如側重學術、藝術或體育發展）。選校時不應單憑「名氣」，而是要深入了解學校的校風、教學語言、拔尖補底等支援措施，特別要留意目標學校過往一兩年之升學成績及獲各大學頒發之獎學金等資料。

嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長。（受訪者提供）

另覓直資私校出路

若傳統叩門路線未如理想，家長或可拓寬升學選擇。吳校長指出，部分直資或私立中學全年接受申請，即使錯過首輪招生，亦可查詢候補名額；若家庭經濟許可，也可考慮提供IB或IGCSE課程的國際學校（需留意英語能力要求）；而對於有明確技能傾向（如設計、酒店管理或航海學校等），可了解VTC中專教育課程（如青年學院）。

此外，家長亦可善用「中二插班」作為過渡計劃。吳校長建議，學生先入讀獲派的中學，在中一期間專注強化中英數等弱科，並保持優異成績及良好操行，為轉校打好基礎，「每年11月至隔年3月是插班申請高峰，密切關注目標學校網站公告，提前準備轉校推薦信及近期成績證明」。

心理支援最關鍵：「學校不決定人生成敗」

在四出奔波的同時，家長往往容易忽略孩子的情緒。吳校長提醒，家長要做好情緒管理，避免在孩子面前流露過度失望，強調「學校不決定人生成敗」的價值觀，減少孩子自責感。她提議，家長可與孩子共同設定短期學習計劃（如中一全級排名前20%），培養自主學習習慣以適應中學課程，同時鼓勵參與校際比賽、義工服務或考取認證（如鋼琴/國際語言考試），豐富個人履歷，為未來升學或轉校鋪路。

本年度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月7日公布。（資料圖片/歐嘉樂）

適合比排名更重要

在準備叩門時，吳校長提醒家長必須確保文件完整，務必附上小五、小六成績表正副本、獎狀證書、課外活動證明及獎學金等，缺一可能影響機會，家長亦應留意教育局及各中學政策更新，如「自行分配學位」階段的計分方式和學額調整，可能影響策略。

吳校長又指出，「適合比排名更重要！」，若孩子性格適合小班教學，Band 2中學的關注度反而可能提升其學習效能；而具宗教背景的學校（如基督教/天主教）往往設有教會或禱告小組，在凝聚和照顧學生需要上可能更勝一籌。

吳校長說，「真正的成長之路，不在於是否踏上預期的起點，而在於如何將每一次轉折轉化為成長的契機。即使當下的選擇未如理想，請記得：孩子的潛能從不被單一環境所定義。保持信心，耐心陪伴，這段探索的歷程終將成為他們人生中獨特的韌性養分」，祝願各畢業生，成功入讀心儀中學，鵬程萬里。