DSE｜寄養家庭支持音樂夢　少年將讀教大創意藝術　盼做教師助人

【DSE放榜】自小失去親生父母照顧的應届DSE中學文憑試考生星庭，早前提早獲教育大學「創意藝術與數碼藝術」 取錄，向成為音樂教師的夢想邁進一步。



星庭4歲起由寄養家庭照顧，5歲時發現有讀寫障礙，寄養父母為了增加他的自信，鼓勵他學習聲樂、鋼琴及粵劇，栽培他的音樂天賦，讓星庭自覺在愛中長大。他希望在大學期間精進自己作曲等能力，將來成為一名音樂教師，向更多小朋友分享愛。



18歲的星庭，4歲開始由寄養家庭照顧。（黃寶瑩攝）

星庭兩年前開始學小提琴，如今已考獲5級資格。（黃寶瑩攝）

寄養家庭母親發現有讀寫障礙徵狀 安排學唱歌 打開音樂之路

今年18歲的星庭，4歲起接受社署署長監護，並由寄養家庭照顧長大。星庭5歲時，寄養家庭母親發現他有讀寫障礙徵狀，安排他學唱歌，改善他的口齒不清及自信心，從此打開他的音樂之路。

迷上粵劇華麗服飾以及歌聲 10年間表演過多齣劇目

星庭7歲時，母親帶他到屯門大會堂觀看粵劇，星庭一看便被角色的華麗服飾以及歌聲迷上，家人再安排他學粵劇，10年間到表演過《香夭》、《拾釵》、《萬惡淫為首》等經典劇目，更曾赴加拿大表演。

星庭5歲時，寄養母親發現他有部分讀寫障礙徵狀，因此安排他學唱歌，改善他口齒不清及自信心。（黃寶瑩攝）

不時義教鋼琴 見小朋友被父母責罵 萌生成為音樂教師志向

除了粵劇，寄養家庭亦支持他學鋼琴及小提琴，如今星庭已經考獲八級鋼琴、五級小提琴，並在不同國際音樂比賽獲獎。

在寄養家庭的照顧和支持下，星庭自覺在愛中成長。他近年不時義教鋼琴，有時見到小朋友表現不好被父母責罵，他亦會感到心痛，便萌生成為音樂教師的想法，希望將收穫的愛分享給其他小朋友。

日花三小時練琴 勉勵自己努力自律 演繹兩首曲目打動教大

為了向夢想靠近，星庭過去數月每日花3至4小時練琴，再另外抽時間溫習其他科目，希望入讀教育大學「創意藝術與數碼藝術」課程，學習音樂知識。備考期間，他常常勸勉自己：「要努力自律，話畀自己聽你唔自律你就死得㗎啦！」

最後在面試中，他演奏了一首自己改編的《Drowning Love》以及一首貝多芬的曲目，兩手均是他訓練多時的曲目。

6月18日，他收到學校消息，指他成功透過「學校推薦直接錄取計劃」(SNDAS) 獲教育大學錄取，感到相當開心，馬上向寄養家庭及一眾好友分享信息。

他笑指，近日忙於填寫入學文件，未有時間想像大學生活。展望將來，他希望繼續精進自己閲讀樂譜及作曲的能力，畢業後或會到海外進修，從而成為令自己滿意的音樂教師，幫助更加多喜歡音樂的小朋友。