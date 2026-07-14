DSE︱母親患癌激發讀醫　北區生獲港大取錄：保護親人及服務社會

【DSE放榜】DSE中學文憑考試明天（15日）放榜，有不少考生在放榜前，已透過「學校推薦直接錄取計劃」(SNDAS)，收到大學取錄信。北區英中考生童斌在讀中四時，某日突收到噩耗，母親不幸患癌，幸好在醫生醫治下，戰勝癌魔，童斌親眼見證醫生成功治愈母親的癌症，醫生的專業和精神自此在他心中留下深刻印象，從此立志讀醫，希望用醫術保護自己身邊的人，亦服務社會。



有在學界比賽屢獲佳蹟的考生則表示，期望擔任體育老師回饋母校，同時劍指下年的世界大學運動會。



東華三院屬校應屆DSE考生呂柏誼（左）及童斌，已分別獲中文大學及香港大學獲提前錄取。（朱子熙攝）

以為「唔會發生喺自己身邊」 讀中四時母親突患癌

香港每年都有至少三萬宗癌症新症，困擾着患者和他們的親友。已獲香港大學醫學院錄取就讀醫科的東華三院甲寅年總理中學應屆DSE考生童斌，在中四時突然收到母親患癌的消息，那一刻他「好焦慮、好驚」。本以為親人患癌「應該唔會發生喺自己身邊」，頓覺生命脆弱，對自己和家人心情亦有一定影響。

母親手術後康復 對醫生專業和精神留下深刻印象

幸運的是，在醫生的照料下，母親手術後已大致康復。他未有被事件打沉，反而轉化為奮發動力，自此學懂「珍惜當下，唔好太過於執着眼前嘅事情」。親眼見證醫生成功治愈母親的癌症，醫生的專業和精神自此在他心中留下深刻印象，從此立志讀醫。

童斌坦言沒有告訴母親選醫科的真正原因，因為母親給予他很大自由度。為了實現目標，他積極到不同地方獲取行業知識和汲取經驗，曾到廣華醫院內科和老人科實習四天，第一身的體驗令他更堅定追求目標。

以袁國勇、黎青龍為仿傚對象：做研究 尋找更多疾病治療方案

在香港出生和長大童斌家在深圳，需每天跨境來港上學，「香港畀咗我好多支持同幫助，我都想回饋返社會」，因此希望未來留在香港發展和執業行醫。

他表示自己除了希望親身拯救生命外，更希望如微生物學系講座教授袁國勇、肝病權威專家、港大醫學院榮休教授黎青龍，從事醫學研究工作，尋找更多疾病治療方案。

童斌目標從事醫學研究工作，尋找更多疾病治療方案。（朱子熙攝）

因「運動白痴」、身形遭人閒言閒語 獲「伯樂」看中成比賽健將

提前獲中文大學錄取就讀健康與體育運動科學的呂柏誼，是九龍塘東華三院黃笏南中學應屆DSE考生。她在學界擲鐵餅、推鉛球和室內賽艇打出名堂，曾在2024-25年度香港學界田徑精英賽奪得鐵餅項目冠軍。

學界場上如此亮麗的成績得來自然不易。她表示自己在初中時期是「運動白痴」，更曾因自己身形被其他人閒言閒語影響，但有體育老師卻因此看中她的潛力，邀請她加入田徑隊，自此開始她的運動員生涯，從中獲得老師和朋輩的支持和鼓勵，和難得的自信，慢慢蛻變成有能力代表香港出戰國際比賽的健將。

呂柏誼說：「我希望用我嘅成績同中大講其實我係對得住呢個學位」。（朱子熙攝）

被啟蒙老師影響深遠 冀成為他人的啟蒙老師

呂柏誼劍指2027年世界大學運動會，渴求盡力平衡運動員和學生身份。她分享說，學校推薦直接錄取計劃的面試和學界比賽撞期在同一日，她除了要在比賽休息時間為面試準備、背稿外，更要在完成鉛球比賽後立即趕回九龍塘的校舍進行面試。

她説當天成績並不理想，但認為當天的經歷是「一個好好嘅事例同學校講，雖然我挫敗過，但我會繼續努力」，最後成功在第二日鐵餅賽事獲得冠軍。

自言被啟蒙老師影響深遠，呂柏誼除了希望未來在學校推廣更多元的運動，例如匹克球、健球、巧固球等，「將運動嘅闊度同深度帶畀學生」，長遠能幫助學生建立自信外。

呂柏誼更希望擔當類似啟蒙老師的角色，雖然不能夷平學生成長路上的險阻，但希望盡力發掘學生未知的潛能，「我好希望可以成為佢地嘅領導人，帶佢地攀山越嶺，撐起佢地嘅一片天。」

3名學生透過「東華三院清華大學推薦生計劃」升讀清華大學

今年東華三院各屬校除了透過「學校推薦直接錄取計劃」成功推薦童斌和呂柏誼進入本地大學升學，還有三位透過「東華三院清華大學推薦生計劃」的東華三院甲寅年總理中學的應屆考生，到清華大學升學。

其中周爾軒將會就讀臨床醫學系，他表示自己亦有與童斌有類似的經歷，母親患小兒麻痹和其他疾病導致失去右腳，希望未來用自己的知識令自己和家人更健康。龍瑋琪和孫佳希則分別選擇就讀國際關係學系和心理與認知科學系。