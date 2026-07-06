IB放榜2026｜蔡繼有學校6狀元 龍鳳胎兄妹成「狀元榜眼」一門兩傑

2026年國際文憑課程（IB）今日（6日）放榜。保良局蔡繼友學校今年共誕生6位狀元，而考獲40分或以上的考生多達80人，成績斐然。



6名狀元分別是鍾采霖、招慧心、馮凱澄、湯鎧霖、劉心嵐及黃奕熙。其中招慧心（Ashley）的雙胞胎哥哥招浩揚（Aston）為同屆同校考生，亦考獲44分成為榜眼，一門兩傑。

招慧心（右一）為應屆狀元，雙胞胎哥哥招浩揚（左一）為同校考生，哥哥考獲 44 分為榜眼，一門兩傑。（彭彥怡攝）

龍鳳胎兄妹感情甚篤 父母不催谷放手逐夢

妹妹招慧心以精神科醫生為志向，已同時獲中大、港大、理大、科大、英國倫敦帝國學院（Imperial College London)、倫敦國王學院 (King's College London)、倫敦大學學院 (UCL)及布里斯托大學 (University of Bristol)共8間大學錄取。她表示，考慮到本地醫師培訓鏈完整、以及專科銜接順暢，傾向留港讀醫，雖仍未有定案，但將來必定在港發展，為土生土長之地出一分力。

招慧心學習芭蕾舞14年，她的溫習方法是「操卷」，兩年來完成共80份試題 ，一有壓力就跳舞舒緩，或是看英文小說。她透露，自己特別關注患有自閉症（ASD）及過動症（ADHD）兒童的精神健康，期望將來可朝這個範疇發展。被問到早前有KOL實習醫生涉嫌違反專業操守，招慧心認為「醫患信任」極為重要，因醫生的角色不單純是提供藥物治療，故必須嚴守。

龍鳳胎兄妹感情甚篤，學習互補不足，妹妹主力操卷溫習。（彭彥怡攝）

哥哥招浩揚，亦已獲英國帝國學院（Imperial College London）錄取及倫敦大學學院（UCL)有條件錄取，心儀科目是化學工程，雖同時獲本地大學（港大、科大及理大），但傾向到外國留學，期望可開拓視野；至於溫習方法，則是與妹妹「互補不足」，交流學習心得，閒時會攀石或玩電子射擊遊戲減壓。

招氏兄妹的媽媽表示，一對子女幼稚園時由「嫲嫲」主導照顧，自小已培育出自律性格，故他們從小自大都不用太過費心，讀書都是「自動自覺」，對於將來，父母亦給予孩子百分之百的自由去選擇人生賽道，最重要是做個「正直的人」。

義工經驗啟發 將來回饋香港

蔡繼友今屆唯一男狀元黃奕熙（Matthew） ，計劃赴英修讀地理學相關學科。他表示，之前參與義工服務，留意到香港部分社區無障礙設施不足，故希望學成回港推動城市規劃改善。

劉心嵐則立志投身婦產科及科研工作，期望在未來的醫學界為女性權益與健康發聲。

至於狀元馮凱澄（Clarissa），則期望未來投身創科與醫學科研，從根本上優化與解決本地醫療體系過度負荷的沉重壓力。

另一狀元鍾采霖（Kimi），對數學具備濃厚興趣，已鎖定前往美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）攻讀商業經濟，期望在全球平台上開拓國際視野。

6名狀元分別是鍾采霖（前左一）、招慧心（後右）、馮凱澄（後左）、湯鎧霖（前右一）、劉心嵐（前右二）及黃奕熙（前左二）。

視AI是學習夥伴 助轉化海量資訊

面對近年AI浪潮，各狀元都異口同聲地表示，讀書的不二法門是「理解先於操練」，故學生不應直接向AI索取答案，應視AI是思維漏洞的探測器。

湯鎧霖指出，科技是雙面刃，應將AI當作釐清學術概念的互動夥伴；招氏兄妹亦認為，AI可擔任「認知槓桿」角色，能協助將海量資訊轉化為可吸收的知識，優化學習效率。