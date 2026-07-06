IB放榜2026 | 男拔誕5狀元無人讀醫　有人愛看F1賽車赴劍橋讀工程

IB國際文憑今日（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院今年共有5位狀元，16位榜眼。沒有狀元選擇從醫，有人選擇到美國耶魯大學修讀細胞生物學、到牛津大學修讀法律等。有狀元鍾情一級方程式賽車，有興趣投身相關領域，將赴劍橋大學修讀工程。只有一名狀元選擇留港入讀中大環球商業，他笑言自己校內成績僅屬中下游，對成為狀元感到意外。



拔萃男書院5位狀元，左起：陳銘得（Lucas）、李學澄（Adrian）、王令瑜（Jordan）、周沛（Evan）、梁康承（Kyle）。（湯致遠攝）

拔萃男書院5位狀元。（湯致遠攝）

拔萃男書院今年共有5位45分狀元，16位44分榜眼。（湯致遠攝）

拔萃男書院今年共有5位45分狀元。（湯致遠攝）

狀元愛看F1賽車 修讀工程冀日後投身相關領域

狀元陳銘得（Lucas）本身對數學感興趣，亦曾在2023年奪得恒隆數學獎，但認為工程學能協助解決實際問題，亦對機械工程較感興趣，尤其是流動力學方面，決定到劍橋大學修讀工程。他又指自己喜歡觀看一級方程式賽車，有考慮過投身相關工作，如有機會實現將會是一個很好的體驗。

尤其是因為我是 F1 的愛好者，英國境內有許多車廠，我希望能到訪其中幾間，藉此開拓視野。 陳銘得

他十分感激父母將他送到校內宿舍，稱「認識左一班好好嘅朋友、好好嘅兄弟」，自己每晚亦會致電父母聊天。

陳銘得（Lucas）希望能透過修讀工程解決實際問題。（湯致遠攝）

男拔狀元棄港大醫科 將赴耶魯攻細胞生物學

周沛（Evan）將赴美國耶魯大學修讀細胞生物學，他對生物醫學研究感興趣，希望未來能投身研究。他有報讀港大醫科，但已決心赴美，因為他欣賞美國學制鼓勵學生跨學科學習，學生可以修讀兩年再決定主修範圍，期望在當地見識更多，暫時不排除未來從醫可能。

周沛（Evan）表示打算到耶魯大學修讀細胞生物學，又稱不排除返港工作的可能。（湯致遠攝）

有狀元感意外 稱校內成績僅屬中下游

另一位狀元王令瑜打算入讀中文大學環球商業學系，他認為商科在香港社會地位較高，未來希望留在香港工作，並打算到外國進修碩士，以增加國際視野。他成為狀元的旅途並非一帆風順—— 他中三由另一英文中學轉校到拔萃男書院，當時未有專注溫書，有一段時間「乜都讀得差」，被學校的試卷難倒，及後才決心進步。他認為自己的成績在校內屬中下游，對成為狀元感到意外，笑言「人唔認知自己識幾多嘢」。

梁康承（Kyle）將會到加州大學帕克萊分校修讀電子及電腦工程，他認為本港有潛力發展無人駕駛及低空經濟，但推行前必需有足夠的測試實驗及基建，「唔可以即時轉型」。

王令瑜（Jordan）對自己成為狀元感到意外，指自己在校內成績一直只算中游。（湯致遠攝）

梁康承（Kyle）認為香港有發展無人駕駛和低空經濟潛力。（湯致遠攝）

有狀元赴牛津大學修讀法律 冀日後回流香港工作

李康澄將會到牛津大學修讀法律，認為法律所涵蓋的範疇眾多，包括哲學、歷史等，亦曾參與模擬法庭活動，預計完成學位後會回港工作。他被問到香港近年法律環境多變，包括香港國安法和23條立法等影響，他表示修讀法律主要目的是訓練思考，又認為世界各地例如英國亦有國安法，認為影響不大。

李學澄（Adrian）希望修讀法律訓練自己批判性思考。（湯致遠攝）

榜眼方面，盧皓朗打算到倫敦大學學院修讀英國文學，認為文學能幫助自己在繁忙的社會中停下腳步思考和表達自己。他舉例英國大文豪王爾德的《道林格雷的畫像》，令他反思維多利亞時代和現代人，與社會的衝突和掙扎。他感謝父母給予他空間選擇他真正有興趣的科目，希望日後回港做老師。

拔萃男書院透露今年校內全體考生數學均考獲滿分7分，全體平均分達42.6分。