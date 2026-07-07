中一派位｜新油天男生獲派首志願北上慶祝　為姊配眼鏡答謝教中文

升中派位結果今日（7日）放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）今年有98.9%學生獲派首三志願、92.4%獲派首志願。六年級的王同學獲派首志願英皇書院，打算與家人到深圳吃飯慶祝，並為姊姊配眼鏡以示答謝。他提到備戰呈分試期間，就讀中學的姊姊會與他一同溫習，特別教導他能力較弱的中文科，「佢成日喺我有困難嘅時候會陪伴我，因為佢視力呢排差咗，所以我犧牲我嘅時間幫佢。」



2026年度中一派位結果7月7日出爐，今年獲派首志願學校的滿意率為84%，在油蔴地天主教小學(海泓道)，學生接過升中放榜通知後在禮堂合照。（鄧倩螢攝）

獲派首志願英皇書院 感謝姐姐幫忙惡補中文

早上約8時，班房內的小六生正等候派位結果。接過「派位證」定王同學，獲派首志願英皇書院，打算到深圳吃飯慶祝，並為就讀中三的姊姊配眼鏡，「因為家姐幫我解決困難，佢成日喺我有困難嘅時候會陪伴我，因為佢視力呢排差咗，所以我犧牲我嘅時間幫佢」。他表示，姊姊會與他一同溫習，特別是他能力較弱的中文科，會向他解釋題目的答案。

王同學獲派首志願皇仁書院，打算與家人到深圳吃飯慶祝。（鄧倩螢攝）

與好友獲派首志願激動落淚 呈分試失準 備戰感壓力

吳同學與幾位朋友一同獲派首志願伊利沙伯中學，她激動而泣，與朋友相擁。她憶述於第二次呈分試時失準，自行派位面試亦失敗告終，其後每日與朋友一同溫習，最終於考試發揮正常水平。她說感到很大壓力，但壓力來自自身，對有朋友同行感到榮幸，「無論我開心定係唔開心，都會第一時間同佢哋分享」。

吳同學與幾位朋友一同獲派首志願伊利沙伯中學，她激動而泣，與朋友相擁。（董素琛攝）

跨區入讀首志願沙田區校 媽媽感動落淚：都大壓力

湯同學跨區入讀首志願學校、沙田區的聖羅撒書院，她表示，同校僅有自己入讀這間學校，不擔心難以認識新朋友，「因為我好鍾意同人講嘢，好易識到其他朋友」。她從小五開始努力學習，「得閒休息我就會睇吓書…… 可能我中文未必太熟，我都會努力溫書」。

湯同學的媽媽侯女士不禁流淚，為女兒獲派理想中學感到驚喜，「因為我哋跨區去咗沙田，之後都大壓力由五年班下學期到𠵱家，所以都辛苦女女」。

湯同學入讀首志願學校、沙田區的聖羅撒書院，是同校唯一一名學生獲派這所學校。（鄧倩螢攝）

有學生喜極而泣 「自己努力換取咗我想要嘅結果」

李同學與朋友林同學一同獲派真光女書院、喜極而泣。李同學表示，「一直都好努力學習，而家見到呢個結果係好開心，因為自己嘅努力換取咗我想要嘅結果」。

她指，從小四起已開始努力溫書，在書本上找重要的字詞背誦，在溫習後才去玩，放鬆心情。她提到，曾為溫習放棄與朋友玩的時間，期望未來可以考入大學。

李同學獲派真光女書院、喜極而泣。（鄧倩螢攝）

李同學獲派真光女書院、喜極而泣。（鄧倩螢攝）

稱滿意率處於高水平 叩門人數料較往年少 難料競爭情況

本年度共有48,545名學生參加中學學位分配辦法，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為95%；若以獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為84%。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，今年獲派首志願學校的滿意率僅微跌1%，認為不影響整體滿意度。她指，滿意度在過去數年都屬於高水平，「叩門」的人會較以往少，但學校開放予叩門的位置不多，難料成功率是否有增加。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀預料，學校會有5%學生選擇叩門。（鄧倩螢攝）

校長建議勿為子女「叩門」太多 免帶來壓力

陳淑儀預計，學校會有5%學生選擇叩門，若以全港來計，推算有10%，建議家長不要為子女「叩太多間」，認為會帶來壓力。她提醒打算叩門的學生要多了解該所學校，面試官或會問及來學校叩門的原因。