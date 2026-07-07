升中｜九龍塘「接仔」教師翻倍　工會指學界氣氛緊張　憂縮班裁員

升中派位今（7日）放榜，位於九龍塘教育局的教育服務中心學位分配組，早上有過百名教師在場「接仔」，人數較去年上升逾兩倍，除了迎接領取中一派位證和入學註冊證的新來港學童家長，也向獲派其他學校的學生家長招生。香港教育工作者工會主席黃建豪認為，在適齡人口下跌，開班線提高的情況下，學界的氣氛緊張，到學位分配組的教師人數增加屬意料之內，預料未來數目會再上升。



今日（7日）早上九時許，九龍塘教育局的教育服務中心學位分配組外，有過百名中學老師到場守候。（林遠航攝）

今日（7日）早上九時許，九龍塘教育局的教育服務中心學位分配組外，有過百名中學老師到場守候。（林遠航攝）

本港出生人口下跌，中小學面臨殺校潮，每逢升中放學，不少學校均會派出教師到九龍塘教育局的教育服務中心學位分配組接學生，並推廣學校，人數更逐年增加。黃建豪表示，學校派往學位分配組的教師人數增加是意料之內的事，預計來年的數目會再增加，「有時(同工)分享，大家都會擔心，（收生不足）會唔會到自己呀？」

香港教育工作者工會主席黃建豪（資料圖片/吳鍾坤攝）

稱學界氣氛緊張 老師對收生感壓力 憂縮班裁員

本學年起，中一開班數目準則將從每班25人，上調至每班27人；2026/27學年起，更將進一步調整至每班29人；又將中一開班「四變五」計劃延至2029年。黃建豪表示，中一開班線提高，對很多學校收生具挑戰性，預料未來將有更多學校落入「殺校網」。

他指，學界的氣氛緊張，「可能因為一兩個學生被人攞咗，最尾就係差一兩個，最尾嗰數真係去到咁緊張，差一兩個就縮咗班，縮咗班就要裁減老師，咁其實大家都面臨好大嘅壓力」。他批評現時的開班線政策導致「強者愈強、弱者愈弱」。

黃建豪重申，對教師要到學位分配組接學生感到痛心，認為他們十分辛苦，要在炎炎夏日下於冷氣範圍外工作。至於會否影響教學，他則指校內的考試已完結，香港大部份教師都是有承擔之人，認為影響不大。

冀局方勿再推高開班線 讓業界喘息

人才計劃為部份學校增添生源，黃建豪指，聽聞有學校收到2,000至3,000宗人才子女的高年班插班申請，他任職的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學亦收到400多份相關申請，惟現時學校的開班數取決於中一的入讀人數，形容情況十分尷尬。他認為，教育局不應只以中一的收生人數決定學校生存與否，期望局方不要將開班線愈推愈高，令業界有喘息的機會。

黃建豪指，學校要更擅於照顧內地背景的同學，例如開設微信帳戶為家長提供學校消息，認為本地出生率低，內地生源可算是「唯一出路」。