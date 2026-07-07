升中派位｜逾百老師學位分配組守候　有中學首出擊「接仔」免被挖

升中派位今日（7日）放榜。在九龍塘教育局的教育服務中心學位分配組，有過百名老師到場守候門外「接仔」，迎接來領取中一派位證和入學註冊證的新來港學童家長，同時向派獲其他學校的學生家長招生，前來駐守的老師似乎較去年翻倍。



有老師表示，任職的學校首次派員主動出擊，主要希望找回獲派學校的跨境學生，向他們介紹學校，避免被其他學校挖走。有新來港學生的家長則表示，今日在場宣傳的學校較為偏遠，未必會考慮。



早上九時許，九龍塘教育局的教育服務中心學位分配組外，有過百名中學老師到場守候。（林遠航攝 ）

早上九時許，九龍塘教育局的教育服務中心學位分配組外，有過百名中學老師到場守候。（林遠航攝 ）

殺校潮來到中學界，今日（7日）升中放榜日，不少老師要出動「推銷」兼保生源。早上約九時，九龍塘教育局學位分配組外，有中學老師手持有簡體字學生名的平板電腦或紙板，亦有部份人手持傳單，每當有家長從學位分配組，便會有老師上前詢問獲派的學校，並向家長宣傳自家學校。往年有老師會接送學生「安全」離開，免被其它學校「搶學生」，記者現場觀察，暫未見有老師與家長一同離開。

有開三班中一校首動員數位教師 主動出擊保學生

到場的老師需要登記，並在身上貼上「已登記訪客」的貼紙。貼紙上有人手寫的編號，部份人的編號已超過100，有在場老師確認，編號每人一個，即今日有過百名老師到場，估計派員到場的學校數目達雙位數。對比去年派位日《香港01》到場視察時的約30名老師，數字增加了超過兩倍。

有中學今年首次到場，派出數位老師。該校不願具名的老師指，自己學校較為「被動」，主要希望找回獲派學校的跨境學生，向他們介紹學校，避免被其他學校挖走。至於向其他學校的學生家長作宣傳，他指比較次要。往年有學校派私家車接走學生，他指其學校重視學生安全，一向若要以私家車接載學生，一定要有保險，但未註冊的學生身分尷尬，因此不會隨意私下開車接送，主要還是提供交通資訊為主。

有中學老師手持有簡體字學生名的平板電腦。(林遠航攝）

收生人數勢向下 老師：大家都做啲嘢

該名老師又透露，學校過去曾開四班中一，近年只能開三班中一，收生人數趨勢亦向下，形容未算有很大壓力。他形容今日場面是「因應環境進行相應的措施」，坦言各行各業都有各自要面對的問題，而教育界就要面對「少子化」的困境，「大家都做啲嘢」。不過他認為，出現今日現象是「源頭」的問題，若註冊流程全面電子化，不論是家長還是老師，「大家都唔使咁辛苦」。

有老師向家長介紹學校。(林遠航攝）

有家長稱學界收生兩極化 稱現場學校位置偏遠未必考慮

有過去在內地讀小學的學生來港升中，有家長表示，今日在場宣傳的學校大多位置比較偏遠，例如將軍澳、葵青區，坦言較心儀九龍城區的中學，暫時不作考慮。但她指，感受到學界收身兩極化的情況。

她接受訪問時仍未領派位證，未知派位結果，指若結果未如理想，亦會考慮「叩門」入讀今日在場的學校，會以地點及學校組別（banding）為主要考慮，「唔係Band 1都希望band 2」，但即使入讀，亦可能會視為「過渡」，未來嘗試轉到其他更好的學校就讀。