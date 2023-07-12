升中派位2023｜教師如經紀「接仔」免跨境生被搶　工會無奈嘆心痛

中一派位2023周二（11日）放榜，因學童人數下跌，有學校在放榜日於教育局學位分配組派教師「護送」學生和家長到學校註冊。香港教育工作者工會主席黃建豪今日（12日）稱對相關情況感到心痛，期望政府推出不同政策吸引人才來港，令本港學校收生情況有所改善。



資助小學校長會副主席陳淑儀指，「音樂椅效應」之下，流動至國際學校及私校就讀的學生亦多，相信可以補充減少「叩門」學位，勸喻家長「叩門」不應叩太多間，否則小朋友時間內應付多個面試、筆試，亦會對小朋友造成很大心理壓力。



▼7月11日 中學老師化身推銷員搶跨境生▼



位於觀塘的教育局「學位分配組」昨聚不少中學老師，他們手持名單尋找獲派位至自己學校的跨境學生，並「護送」他們到學校註冊。香港教育工作者工會主席黃建豪今日接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，對於如此情況感到很遺憾，得知為校方無可奈何的舉措，他們主要是想保護獲派至自己學校的學生，最後可以去到自己學校，以及藉機會向家長推廣自己學校的優勢。他認為，對於家長而言亦是一件好事，因為可以吸收更多資訊，希望教育局吸收經驗，設立大型場合予學校擺攤位推廣，有序地安排收生。

香港教育工作者工會主席黃建豪。（資料圖片 ／ 吳鍾坤攝）

黃建豪估計，「接仔」老師主要來自收生不足「有危機」的學校，其中以屯門、黃大仙、西貢區、南區較為嚴峻。他續指，適齡人口下跌的情況之下，各校出奇招收生是特別情況，收生艱難的問題出現已久，他亦感到很心痛。他表示，對未來收生情況持樂觀態度，隨著政府推出不同政策吸引人才來港，期望情況有所改善，亦希望教育局推出不同政策令事情「軟著陸」。

各校今年起每班只能使用一個重讀生名額收取「叩門」學生，比以往減半。他指，「叩門」學位減少，並不會影響競爭心態，各校有自己方法及策略令自己收生更為彈性，很多中學如Band 2學校未能收足學生。他建議，學生獲派合理學校則就讀，又指每間校都有特別優勢，往往家長從社交群組及網上的片面資訊：「小朋友搵到自己啱嘅地方，隔硬向上流動，去到嘅時候又未必啱自已嘅環境，反而對學生嚟講，佢自己自信心（受影響）。」

▼7月11日 中一派位放榜▼



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立有業早前建議下調中一開班人數，黃建豪指，業界亦曾商事宜，考慮一班太少對於學生的學習氣氛或有影響：「老師嘅師訓上面係咪真係適合小班教學呢？……照顧係咪夠呢？對於佢成長係咪好呢？我相信要多啲數據及學者出來解說會好啲。」

資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀則指，雖然獲派首三個志願學校的比率比過往少，但仍超過九成。她說，儘管「叩門」學位減少，家長的心態是不論如何亦希望嘗試，學校一般建議家長先向心儀學校了解，並且預備資料，如派位當天結果未如理想，亦會因為有所預備，更為「心定」。

資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀。（資料圖片）

她又指「音樂椅效應」之下，流動至國際學校及私校就讀的學生亦多，「肯去註冊嘅人有幾多次，最就算註冊咗，可能下一個申請，交表嘅人又有幾多」，流動情況可以補充「叩門」學位。她勸喻家長若手上已有心儀學校，未必需要「叩門」，「叩門」亦不應叩太多間，因為每次面試、考試都會對小朋友造成很大心理壓力。