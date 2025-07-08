升中派位｜約30教師學位分配組「接仔」　私家車直送校免學生被搶

升中派位今日（8日）放榜，位於九龍塘的教育局教育服務中心教育局學位分配組，早上約9時，有大批中學教職員守候門外，向領取中一派位證和入學註冊證的新來港學童家長宣傳和招生，包括主動提供微訊聯絡，以提供學校資訊；另外，又會確認收生名單上的學生，護送學生和家長離場，安排私家車接載到學校參觀和註冊。



對於今年九月起中學開班線門檻提高，有不願具名的在場教師形容，新措施為學校收生帶來更大壓力。



有教師主動向家長提供微信等聯絡方式，稱是要向他們提供學校資訊。（香港01記者攝）

中學界陷縮班殺校潮，近年升中放榜日，教育局學位分配組外，有不少中學老師到場向新來港學童招生，以及接送學校「安全」離開，免被其它學校「搶學生」。

位於九龍塘教育局教育服務中心的教育局學位分配組，今年特設登記處讓學校代表可在場宣傳。今早約9時許，目測有約30名身上貼有「已登記學校代表」標籤的中學教師，已到達現場，料至少來自四間學校。

有不少教師主動上前詢間學生及家長獲派學校所在的區域，檢查派位證、確認獲派自己學校後，即「護送」他們離開現場；亦有教師主動向家長提供微信等聯絡方式，稱是要向他們提供學校資訊。

位於九龍塘教育局教育服務中心的教育局學位分配組，門外貼有「就學位分配進行宣傳的學校代表請先到平台登記」的告示。（香港01記者攝）

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中學教師：「接自己學生」 人才子女無助弱勢學校收生

今年9月起，教育局調高官津中學的中一「開班線」，由現時每班25人，增至每班27人，明年9月再增至29人一班。另外，容許開4班中一的中學，申請擴至5班。

有在場不具名的中學教師說，「4變5」政策對學校收生不構成大問題，「其實個校舍係全香港冇咩邊間學校可以4變5」，但他承認提高中一開班線，為學校收生帶來更大壓力。

他續稱，現場教師均是「接自己學生...... 問佢係咪自己學校嘅學生，如果係嘅咪帶佢返去參觀下、了解下，費事漏咗去第二度」。被問及若不屬自家學校的學生會如何處理，他說「唔係嘅話，咁睇佢有冇興趣搵第二間學校...... 如果佢覺得係滿意嘅咁冇問題啦當然」。

有指教師會以私家車接載學生到校了解，他稱「呢度都有㗎啦」。近年大量人才子女湧港，該名教師指，弱勢學校未有受惠於此，「佢地（人才子女） 嘅目標唔係喺度嘅學校......都去咗「4變5」個啲學校啦。」

有教師站立在九龍塘地鐵站外。（香港01記者攝）

在港工作3年、從事物流部的譚先生一家居於深圳，全家都擁有居港權，他今日前來學位分配組領取派位結果。他說，女兒在深圳讀小學，獲派到第三組別學校，打算屯門區向第二紅別學校叩門，方便將來跨境上學。他表示，會讓女兒來港讀書，希望她升學上更多選擇，因香港教育較內地好，同時亦不如內地般「卷（過度競爭）」。

談及學位分配組門外教師招生宣傳的情況，譚先生認為，了解學校收生較少，故想「拉多啲學生（入學）」，更直言「好嘅學校邊使派人過嚟」。不過，他說，若現場有合心水的學校，願意到該校進一步了解。

雙非家長部署申優才 明年港島區置業 再叩門插班

一家居於深圳的「雙非家長」石先生說，其兒子被派到上水一家估計是第三組別的學校，打算了解學校背景後再作打算。從事設計行業的他透露，約5個月前已申請「優才」簽證，若成功獲批，打算明年於港島區置業，屆時再為兒子轉到該區校就讀。他續說，兒子英文不佳，故不打算讓他就讀英文學校。

石先生指，不擔心其兒子不適應在港的學習環境。他以廣東話為例，據他所了解，半年便可學識，打算讓兒子初中來港讀書，因想他盡快適應香港的語言環境。他說，現時唯一擔心獲派中學太差，會出現校園霸凌的情況。

對於學位分配組外，大批教師為學校宣傳招生，他說不感奇怪，認為始終是有需要的事，「要是知道這個學校特別差，我肯定就希望有人來幫我，免得我一家家去叩門」。