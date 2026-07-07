派九龍華仁中學真情流露　升中男生連環叫Happy爆紅︰心情癲到爆

【升中派位／放榜】中一派位結果今日（7日）出爐，油蔴地天主教小學（海泓道）今年有98.9%學生獲派首三志願、92.4%獲派首志願。其中男生朱同學順利升讀心儀的九龍華仁中學，他在鏡頭前格外興奮，稱每周有三日補習1.5小時，而每日只溫習15分鐘，因此對派位結果及自身的實力感到無法相信。



朱同學說︰「我可以話我癲到爆！超級無敵之開心可以話係！我真係以為呢一個簡直同夢一樣，發緊夢我𠵱家係。我真係好開心好開心好開心好開心！Happy！Happy！Happy！」



不少網民對於他興奮而熱烈的童真表現大呼可愛，紛紛表示：「今朝睇完都戥超級無敵之開心嘅朱同學開心」、「又醒又識感恩又有童真」、「好精靈醒神，最欣賞佢真情流露，毫不矯柔造作。」



油蔴地天主教小學（海泓道）7月7日早上約8時派發升中結果。（鄧倩螢攝）

課室內約30名小六生神情緊張。（鄧倩螢攝）

新油天小六學生今早等待派位結果 課室氣氛緊張

油蔴地天主教小學（海泓道）今日（7日）早上約8時，課室內約30名小六生正逐一等待派位結果，氣氛非常緊張。其中戴眼鏡的朱同學接過「派位證」，得知順利升讀心儀的中學後，變得非常興奮，舉高雙手高叫︰「Yeah！我入咗呀！我入咗呀！」

朱同學如願升讀傳統名校九龍華仁中學。（鄧倩螢攝）

朱同學接過「派位證」後非常興奮。（鄧倩螢攝）

朱同學升讀九龍華仁稱無法相信：Happy！Happy！Happy！

原來朱同學將於今年9月升讀傳統名校九龍華仁中學。他表示︰「無法相信我自己嘅實力，我竟然可以入到九龍華仁中學囉！我每日都會用15分鐘左右嘅時間去溫習，最後我溫習完之後就有咁嘅成就，我入到九龍華仁喇！」

朱同學接過「派位證」，得知順利升讀心儀的中學後，舉高雙手高叫︰「Yeah！我入咗呀！我入咗呀！」（now新聞台截圖）

朱同學形容心情是「超級無敵之開心」。（now新聞台截圖）

每周有三日補習1.5小時 感謝教師同學助解決功課難題

朱同學感謝父母、同學及教師，在他遇到學業困難的時候，主動教導他解決功課問題。他並透露，每逢周二、三及日會補習1.5小時，增強中英數共三個科目的知識。他說︰「雖然有啲辛苦，但我覺得值得嘅。」

朱同學在受訪時真情流露，被問心情連環說：「Happy！Happy！Happy！」（無綫新聞台截圖）

朱同學稱每日只溫書15分鐘，稱「無法相信自己實力」。（now新聞台截圖）

朱同學更認為這一刻在發夢。（鄧倩螢攝）