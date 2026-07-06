中一叩門2026｜升中派位周二放榜　一文看清10間熱門中學叩門安排

升中派位結果明（7日）公布，計及自行分配學位和統一派位階段，獲派首志願學校的滿意率為84%。有家長或許會帶未獲首志願中學獲取的子女到心儀學校叩門，需謹記携帶的文件包括身份證正副本、中一派位證正副本、小四至小六成績表、填妥的申請表、課外活動及獎項紀錄等文件，部份學校或需繳交申請費。《香港01》彙整10間熱門英中今年的叩門須知，一文看清。



英皇書院明日起接受叩門申請。（資料圖片）

1. 英皇書院

申請日期：7月7日起

面試日期：7月7日下午或7月8日上午

筆試：中、英、數能力

備註：於首日遞交申請表，並能於7月7日或8日參與筆試及面試者，可獲優先處理



2. 港島民生書院

申請日期：7月7日（早上8時30分至下午4時）

筆試日期：7月9日（下午1時至3時）

筆試科目佔比：中文科25%、英文科50%、數學科25%

備註：如在7月8日下午5時仍未獲通知，則作落選論。通過筆試者將於7月17日前獲學校電話通知面試



聖保羅書院將透過電話聯絡入圍面試的申請人。（資料圖片）

3. 聖保羅書院

申請日期：7月7至7月8日（網上申請）

面試日期：個別通知

備註：如有學位將透過電話聯絡入圍面試的申請人



4. 香港真光中學

申請日期：7月7日（早上9時至下午1時），下午6時會於校網公布入圍入學試名單

筆試日期：7月8日（早上9時至下午12時30分）、英語面試（下午12時30分至1時30分，只供沒有申請自行分配學位人士參與 ）

備註：7月9日下午1時在校網公布取錄名單，並由學校職員致電獲取錄的申請人來校註冊



香港華仁書院會以廣東話及英語進行面試。（資料圖片）

5. 香港華仁書院

申請日期：7月7日至8日（早上8時30分至下午12時、下午1時至4時）

面試日期：7月7日至8日（以廣東話及英語進行）



6. 伊利沙伯中學

申請日期：7月7日（上午9時至下午12時、下午1時15分至3時30分）

面試日期：7月8日（首輪上午8時30分至11時、次輪下午2時30分至4時）

面試內容：面試以廣東話及英語進行，涉及中、英、數，不設筆試

收生準則及比重：學術表現40%、獎項及服務20%、面試表現40%

備註：學校以電話通知獲面試的學生，申請人操行需達乙＋級以上



皇仁書院中一候補學位申請表必須親臨學校校務處領取。（資料圖片／黃寶瑩攝）

7. 皇仁書院

申請日期：7月7日

領取及遞交申請表時間：上午 9:00 – 中午 12:30 及 下午 2:00 – 下午 4:30

備註：申請表格不會於網上發布，請申請人或家長/監護人親臨學校校務處領取

所需文件：



（1）如已於本年1月遞交「自行分配學位」申請：

學生身份證正本

本校發出的家長覆函 或 紅色存根

1月份後方取得的補充資料（如適用）



（2）如未曾於本年1月遞交「自行分配學位」申請：

學生身份證正本

小學六年級成績表副本

課外活動證書副本（不超過 10 項）及 服務證書副本（不超過4項）



8. 迦密中學

申請日期：7月7日（上午9時至下午12時30分、下午2時至4時）

筆試日期：7月8日（上午8時45分至下午12時30分）（中、英、數）

備註：7月7日晚上8時前，校方將透過學校網站公布獲邀參加筆試的申請人名單（勿致電學校查詢）

聖若瑟書院叩門面試以英文為主。（資料圖片）

9. 聖若瑟書院

申請日期：7月8日（上午9時至下午12時）

筆試及面試日期：7月10日

筆試：中、英、數能力

面試：以英文為主



10. 真光女書院

申請日期：7月7日（上午8時45分至下午12時15分）

面試日期：7月7日（下午1時30分至4時30分）

備註：獲選面試學生將於7月7日下午1時前以電話通知，獲取學生將於7月10日前個別通知