教育局估算2035年僅3.2萬人升中一　9年大減逾2萬　3.8萬人升小一

學齡人口不斷減少，中小學界陷入殺校危機。根據教育局向立法會特別財委會提交的學齡人口推算，6歲適齡生由今年約4.7萬人，跌至2035年約3.83萬人，減少8,700人；至於12歲學齡人口方面，將由今年5.37萬人，跌至2035年3.23萬人，即大減逾兩萬人。以分區劃分，灣仔兩類學齡人口均持續減少，分別跌至400及700人，為各區中最低。



學齡人口不斷減少，中小學界陷入殺校危機。(資料圖片)

小一人口2029年跌至3.1萬人 2033年回升至約4萬

根據立法會財委會特別會議文件，教育局參考政府統計處2023年8月發表，以2021年為基期的人口推算，估算未來學齡人口。

6歲學齡人口方面，教育局估計，將由今年約4.7萬人，跌至2029年年3.15萬人，之後稍為回升，2033年升至約4.01萬人，即增加8600人，期後再跌至約3.83萬人，即9年間將減少8,700人。

至於12歲學齡人口，今年有5.37萬人，5年後、即2031年，先跌穿至4.98萬；3年後，即2034年再跌至3.87萬，2035年再跌至3.23萬人，即9年間大減2.14萬人。

(立法會文件截圖)

按分區劃分，灣仔區6歲學齡人口料由2027年的700人，持續減至2031年的400人；12歲學齡人口由2027年1,000人，跌至2031年的700人，屬為各區適齡小一及中一人口中最低。相反，元朗區適齡小一和中一生最多，2031年將分別有4,500人和5,300人。

(立法會文件截圖)