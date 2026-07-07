醫委會腦癱案｜事主父或民事索償　浸會醫院：交律師研究依法處理

一對內地夫婦2009年12月在香港浸會醫院誕下黎遠建，但兒子出生三天後出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障，終身輪椅相伴。



黎遠建腦癱案後來遭醫委會拖延16年，今年4月底重啟研訊，周日（5日）終有判決，涉事醫生兒科醫生薛守智專業失當被除名九個月，不設緩刑。



黎遠建父親黎志堅當日表示未來會向涉事醫生及醫療機構作民事索償，浸會醫院今日（7日）回覆查詢指，尊重醫務委員會的決定，並會交由律師研究及依法處理有關之跟進。



2009年，內地夫婦黎志堅及彭紅英在浸會醫院誕下兒子黎遠建。（鄭子峰攝）

黎志堅和太太彭紅英是深圳居民，2009年來港在浸會醫院誕下兒子黎遠建。黎遠建出生三天後出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障，終身需輪椅相伴。夫婦二人於2010年10月向醫委會正式投訴，指控負責的兒科醫生薛守智在事發當日，未有及時回到醫院處理緊急情況。研訊拖拉多時，更曾一度擱置，但在引發社會關注、政府介入要求交代後重啟。

7月5日，黎遠建父親黎志堅判刑後表示，「苦等了十六年，終於等到公義到來的一日」。（何頴賢攝）

浸會醫院：尊重醫委會決定

本周日，醫委會裁定涉事醫生兒科醫生薛守智專業失當，除名九個月，不設緩刑。黎志堅形容「苦等了16年，終於等到公義到來的一日」，暫時可以釋懷。他指，案件本來已是清楚不過，要等候16年之久，是因為秘書處失職、醫委會監督不力。他又指未來會向涉事醫生及醫療機構作民事索償。

浸會醫院回覆查詢指，尊重醫委會的決定，並會交由律師研究及依法處理有關之跟進。