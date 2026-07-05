雙非子腦癱案醫生薛守智專業失當除牌9個月　醫委會批無反省自身

雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會今年4月底重啟研訊。研訊小組主席鄧惠瓊今（5日）頒布判決，指被告醫生薛守智的證供不可靠，護士早已致電告知他男嬰懷疑抽搐，又指若薛認為護士於半夜致電單純是因為濁奶，是「不合邏輯」。薛的一方求情時指，案件在傳媒廣泛報道下公開，薛被描寫成「奸角」，在污名下行醫，影響他的情緒。



鄧惠瓊指，薛守智在研訊期間，堅稱護士無告知他男嬰懷疑抽搐，無反省自身行為，判處他從醫生名冊中除名9個月，不設緩刑。



黎遠建的父親黎志堅散庭後說，苦等16年終於等到公義，盼他們是不公正制度下最後一名苦主。



雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會今年4月底重啟研訊，今日早上（5日）頒布判決，裁定涉事醫生兒科醫生薛守智專業失當，除名九個月，不獲緩刑。（董素琛攝）

醫委會研訊小組：若認為護士因「濁奶」致電不乎邏輯

早前的研訊中，薛守智供稱，當日護士沒有告知他男嬰凌晨3時半曾抽搐，他根據所知的臨床徵狀，診斷男嬰為「濁奶」。

鄧惠瓊宣讀判詞時表示，證人何護士曾於致電薛守智，提到男嬰懷疑抽搐，她認為，何護士因擔心嬰兒出現抽搐的情況，才會在半夜致電薛守智，若他認為對方致電的原因是單純「濁奶」，是「不合邏輯」。她又認為，護士沒有理由在電話中故意對醫生隱瞞，認為被告的供辭不可信。

2026年7月5日，醫委會雙非嬰兒腦癱案判決日，病人父母黎志堅（右）及彭紅英（中）、社區組織協會幹事彭鴻昌（左）早上到場。（何頴賢攝）

認為被告未能就新生嬰兒癲癇作必要的調查

鄧惠瓊提到，薛於得知病人於凌晨3時30分發生首次抽搐後，本應立即親自視察病人，而不是等待到翌日早上，指新生嬰兒癲癇或會引致終身後果，認為被告未能就新生嬰兒癲癇作必要的調查，判他專業失當罪成。

薛守智求情：被傳媒報道描寫成「奸角」有不公

辯方求情時表示，薛在16年半期間從未收過投訴，過往31年亦紀錄良好，強調此案是獨立事件，薛重犯的機會低。辯方讀出一封來自家長的求情信，提到女兒在薛的診治下康復，並健康成長。另外，辯方同時提到，案件在傳媒廣泛報道下公開，薛被描寫成「奸角」，以致在污名下行醫，對他不公且影響情緒。

醫委會研訊小組在小休後宣讀判刑，期間黎志堅向坐在旁邊、陪同聽取判決的社區組織協會幹事彭鴻昌表示：「對佢不公，對受害人公平嗎？」

涉事兒科醫生薛守智。（資料圖片／湯致遠攝）

認為被告無反省自身行為

小休過後，鄧惠瓊繼續宣讀判刑。她提到，薛守智所犯的過失極其嚴重，在研訊期間，薛一直聲稱何護士沒有告知他男嬰懷疑抽搐。研訊小組關注被告有否反省自己，但認為他堅稱自己正確，無反省自身行為，在考慮求情因素後，判處他從醫生名冊中除名9個月，並且不考慮緩刑。

被問及會否考慮就判刑上訴，以及判刑是否公平等，薛守智沒有回應。

【醫委會改革・專頁】

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黎志堅和太太彭紅英是深圳居民，16年前來港在浸會醫院誕下兒子黎遠建。黎遠建出生三天後出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障，終身需輪椅相伴。夫婦二人於2010年10月向醫委會正式投訴，指控負責的兒科醫生薛守智在事發當日，未有及時回到醫院處理緊急情況。研訊拖拉多時，更曾一度擱置，但在引發社會關注、政府介入要求交代後重啟。