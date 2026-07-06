腦癱案曾永久擱置　社協促醫委會解釋同一批委員截然不同決定原因

2009年在浸會醫院發生的「雙非兒童腦癱案」，自2010年事主黎遠建父母向醫委會投訴，拖拉16年到周日（5日）完成研訊，涉事醫生薛守智被判除名9個月。此聆訊去年10月一度處「永久擱置」狀態，引起社會嘩然後醫委會才推翻決定，而當日接納「永久擱置」到重展聆訊至周日判刑，研訊小組亦是同一批成員。



一直協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌今日形容對同一批成員會短時間內做出兩個截然不同決定感不解，最終裁決顯示案件嚴重性，醫委會應好好解釋，為何同一個研訊小組在政府介入前，竟然可以接納「永久擱置」要求。



2026年7月5日，醫委會雙非嬰兒腦癱案判決出爐後，病人父母黎志堅（中）及彭紅英（右）、社區組織協會幹事彭鴻昌（左）見傳媒回應判決。（資料圖片/何頴賢攝）

2026年6月7日，醫委會雙非嬰兒腦癱案重啟進入結案陳詞，涉事兒科醫生薛守智出席應訊。（資料圖片/湯致遠攝）

彭鴻昌：程序折磨對家屬殘忍

彭鴻昌今日在商台節目指，對於黎家而言，這16年煎熬非常漫長，單看由擱置研訊到改判停牌這短短半年的轉折，過程亦十分戲劇化。彭鴻昌引述辯方大律師在研訊時，曾形容這場研訊對涉事醫生來說就像坐過山車一樣，但他強調，這種程序上的折磨，對家屬而言更加嚴重和殘忍。

彭鴻昌認為，雖然最終的裁決結果令家屬感到欣慰，但整場研訊與覆核的過程，反映出醫委會內部存在許多不同的看法與不確定性，故促請醫委會即使日後進行體制改革，也必須全面公開當初決定永遠擱置研訊的詳細裁決理由，以示公允。

一直協助黎遠建家人的社區組織協會幹事彭鴻昌（左）認為，裁決很合理也很公道，給了其他醫生一個重要訊息，與其砌詞狡辯，反過來應坦白承認、承擔責任。（資料圖片/何頴賢攝）

彭鴻昌問：為何同一批委員會短時間內對案件有截然不同決定？

彭鴻昌指出，醫委會同一個研訊小組，在去年10月底曾一度接納辯方提出「永久擱置研訊」的申請，其後推翻決定，最終卻作出除牌九個月的嚴重處分。他質疑，為何同一批委員會短時間內對案件有兩次截然不同的決定，雖然醫委會內部的閉門討論不予公開，但他認為當局絕對需要向公眾交代。

雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會今年4月底重啟研訊，2026年6月5日頒布判決，裁定涉事醫生兒科醫生薛守智專業失當，除名九個月，不獲緩刑。（資料圖片/董素琛攝）

林哲玄期望醫委會改革後針對嚴重超時個案有警戒

醫療衞生界議員林哲玄在NOW TV節目指期望醫委會改革後，可提升處理投訴個案的效率，針對有個案處理時間嚴重超標，應該要作出警戒。

除名醫生經醫委會聆訊始可復牌 林哲玄：要視乎有沒有汲取教訓

至於涉案醫生日後要復牌，須先通過醫委會聆訊申請，從以往經驗來說，很多時要等半年甚至一年以上才進聆訊，代表除名九個月以外隨時再加多半年至一年，有復牌聆訊亦不一一定最終接受申請，要視乎醫生在案件上有沒有汲取教訓令類似事情不會再發生：「有沒有在這段時間裝備自己，確保自己水平達標，要求相當之高。」