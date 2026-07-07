醫療事故｜希愈生殖醫學中心受孕樣本出錯　胚胎樣本非屬有關父母

人類生殖科技管理局今晚（7日）公布一宗日間醫療中心事故，據了解，事件涉及調亂樣本問題。該局主席梁憲孫表示，事件涉及人工受孕過程的檢查，治療中心將往胚胎樣本送往中大實驗室基因檢查，首宗個案涉7個胚胎樣本，其中6個樣本並非屬於涉事父母；另一個案涉兩個胚胎樣本，兩個均不屬於涉事父母。事件涉及中環希愈生殖醫學中心。梁憲孫表示事件或涉刑事，已交警方調查。



梁憲孫表示，暫停該中心17項活動中的14個服務，另維持3項涉儲存的服務。事件發生於5月，衞生署表示，中心沒有在24小時內通報署方，已發出規管通知，要求該中心在四星期內提交調查報告， 解釋事故成因和改善措施。



涉事的希愈生殖醫學中心位於華懋中心一期10樓。（中心網頁圖片）

人類生殖科技管理局主席梁憲孫將於今晚（7日）7時會見傳媒，交代一間持有管理局牌照、提供輔助生育服務的日間醫療中心事故。屆時管理局成員吳榮華、視察委員會成員楊樹標教授、以及衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊醫生亦會出席。

（左起）衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊醫生、人類生殖科技管理局視察委員會成員楊樹標、主席梁憲孫及成員吳榮華醫生公布希愈生殖醫學中心受孕樣本出錯事件。（蘇俊希攝）

梁憲孫表示，事件涉及人工受孕過程的檢查，治療中心將往胚胎樣本送往中大實驗室基因檢查， 發現有胚胎樣本並非屬於原本的父母，當局認為情況非常嚴重， 要嚴肅處理。至於是否混淆樣本或人為因素， 仍在調查中。 當局接獲報告後， 成立調查委員會。

被問確實事發時間、由誰發現？具體樣本如何被調亂？梁憲孫表示，樣本被送往中大後，會核對胚胎是否屬於該父母，事件由中大揭發，部份胚胎不屬於涉事父母，故於6月17日通報管理局。楊樹標補充，首宗個案涉7個胚胎樣本，其中6個樣本並非屬於涉事父母；另一個案涉兩個胚胎樣本，兩個均不屬於涉事父母。

視察委員會成員楊樹標表示，接獲個案後，三度到訪中心， 與醫生和胚胎專家會面，暫時發現程序無出錯，病人病歷亦沒發現主要問題，可能是送檢樣本擺放了不屬於該父母的樣本。 中心嘗試了解，目前結果顯示沒有胚胎被調亂，由中心與中大再重新將胚胎活檢證實。送檢樣本過程出錯，但仍在調查是否涉人為因素。

楊樹標表示，涉事中心為希愈生殖醫學中心（HEAL Fertility），兩宗個案均於5月發生。被問涉事醫護人士有否在其他醫療中心提供服務，楊樹標稱不知悉，但通常香港的胚胎學家只會在一間中心工作，「不會走來走去」。

希愈生殖醫學中心股東係新風天域集團，新風天域集團創辦人梁錦松及前黑石集團董事總經理吳啟楠聯合創立。

梁憲孫表示，有可能涉人為因素， 委員會暫未能找出事件原因， 故已經衞生署通報警方， 當局不會做揣測，盼稍後有答案。他指，明白父母或有擔憂，今日下午委員會已開會討論後續處理方案，決定暫停該中心17項服務中的14個服務，只維持3項儲存性質的服務，因該服務沒技術問題， 以免影響父母儲存胚胎情況。

衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊稱，涉事中心是持牌日間醫療中心， 7月3日傍晚收到人類生殖科技管理局通報後隨即調查，翌日早上到中心巡查，檢查是否符合日間醫療中心等規定， 初步調查發現涉事中心沒通報事故，梁稱由於事故涉錯辨病人樣本，是需要24小時內通報衞生署的重要風險事件，涉違反服務守則，署方已發出規管通知，要求該中心在四星期內提交調查報告， 解釋事故成因和改善措施，並已要求中心勿接收生殖輔助服務的新症，和主動聯絡受影響及接受服務的人士。

她指，要求中心作出合適安排， 確保受影響人士接受檢測時， 不會讓顧客承擔額外費用和有經濟損失。

梁憲孫表示，該中心提供生殖科技服務，同時是註冊的私營日間護理診所， 同時受兩條例規管。梁愛珊稱，初步調查顯示該中心沒違反私營醫療機構條例下的守則。