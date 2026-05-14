醫療事故｜老翁通波仔心血管現氣泡後死亡　屯院指導管末端異常

屯門醫院發生醫療事故，一名患有慢阻肺病及高血脂等長期病患的75歲男病人，星期一（11日）在醫院進行「通波仔」手術時，有氣泡進入冠狀動脈，隨後心跳減慢及血壓驟降，最終搶救不治。



屯門醫院發言人稱，初步檢視手術流程及檢查手術設備後發現，一條防止氣泡進入血管、應為完全密封的導管末端螺旋嘴接口出現異常。發言人續說，已就事件通報醫管局、相關設備供應商及衞生署跟進，有關個案已轉交死因裁判官。



「通波仔」手術。（資料片段）

兩次發現冠狀動脈有氣泡出現 第二次時病人心跳減慢及血壓驟降

屯門醫院發言人今日（14日）表示，一名患有慢阻肺病及高血脂等長期病患的75歲男病人，5月6日因病情惡化入住屯門醫院內科及老人科病房，其後因急性冠心病引發心肌梗塞，獲安排於本周一（11日）接受「通波仔」手術（經皮冠狀動脈介入治療）。

通波仔手術是在心臟動脈放入支架。 （資料圖片）

在手術期間，病人的冠狀動脈造影顯示有氣泡出現，醫護曾檢查血壓監測裝置等連接設備，未發現異常，病人當時情況穩定，醫護人員評估後繼續進行手術，並監測連接設備及病人情況。

約30分鐘後，病人的冠狀動脈再次出現氣泡，隨後心跳減慢及血壓驟降，醫護人員隨即為病人急救，惟病人情況持續惡化，並於同日離世。

屯門醫院。（資料圖片）

導管接口等設備應為完全密封 以防止微小氣泡進入血管

醫護人員經初步檢視手術流程及檢查手術設備後，發現其中一條導管末端的螺旋嘴接口出現異常。一般而言，用於經皮冠狀動脈介入治療的各條導管、接口等設備應為完全密封，以防止微小氣泡進入血管。

屯門醫院成立根源分析委員會作詳細調查 交死因裁判官跟進

屯門醫院指，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並會成立根源分析委員會作詳細調查，調查範圍涵蓋相關設備、程序流程、操作，以及其他可能與事件相關之因素，於8星期內完成報告並提出改善建議。

醫院又表示，已就事件通報相關設備的供應商及衞生署跟進，有關個案已轉交死因裁判官跟進。