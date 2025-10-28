雙非子疑醫療事故致腦癱　醫委會終止聆訊　稱秘書處拖15年致不公

一對內地夫婦2009年來港於浸會醫院產子，兒子出生3日後癲癇，其後腦癱及四肢殘障，未能自理。夫婦2010年向醫務委員會投訴涉事醫生薛守智，原定2016年展開研訊，當時應涉事醫生要求押後研訊。醫委會之後一直未有定出新日期，至去年兩夫婦召開記者會及透過律師去信醫委會，經排期後終於今月展開研訊。



控罪指薛守智醫生在病人新生兒癲癇發作後，未有進行必要且即時的檢查或調查。醫委會主席鄧惠瓊今（28日）於研訊表示，秘書處未能解釋為何拖延案件多年，令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，故決定終止，同時禁止秘書繼續紀律調查案件。



今年年滿16歲的黎遠建腦癱及四肢殘障，未能自理。（社區組織協會提供）

醫務委員會研訊小組今早開庭處理2009年黎遠建出生後懷疑醫療事故案件。（林子慰攝）

內地夫婦控醫生未有即時處理兒子癲癇

內地居民黎志堅及其太太2009年來港產子，兒子黎遠建於12月19日在浸會醫院出生，3日後出現感染症狀，手腳抽搐等。兩夫婦2010年10月向醫委會投訴，指控兒科醫生薛守智未有在兒子出現異樣時立即回到醫院。

醫委會原訂在2016年6月13日研訊，當時薛守智代表律師申請押後研訊日期。至去年，兩夫婦透過律師向醫委會發信，要求解釋多年來未有重新安排研訊日期的原因，又召開記者會要求醫委會交代。

醫務委員會研訊小組今早開庭處理2009年黎遠建出生後懷疑醫療事故案件，涉事醫生薛守智出席。（林子慰攝）

黎遠建父母黎志堅及太太到場旁聽，對研訊結果感到憤怒。（林子慰攝）

雙非子快將16歲 案件終重啟揭秘書處多年未跟進

控罪指涉事醫生薛守智在2009年12月22日，當新生兒黎遠建第一次新生兒癲癇發作後，未能對其執行所有必要且即時的檢查或調查。醫委會今月17日展開紀律研訊，會上薛守智醫生一方以投訴至今長達近15年造成不公為由，申請終止研訊。研訊小組聽取控辯雙方陳辭後閉門審理，押後至今早9:30再研訊。

今早會議上由主席鄧惠瓊一人發言，用超過1小時以英語解釋背景及宣讀最後決定。醫生薛守智出席，黎遠建父母黎志堅及太太到場旁聽。鄧惠瓊指，該案紀律研訊原定2016年6月13日舉行，但秘書處在開庭前7日才向被告傳送當值護士證人證供。被告律師當時認為未能及時處理，申請延期。

研訊小組認為，證供文件較遲交到辯方手中，秘書處只需要將紀律研訊延期一個月至7月13日便可解決，惟一直未有訂出新日期。

今早會議上由醫委會主席鄧惠瓊一人發言，用超過1小時以英語解釋背景及宣讀最後決定。 （資料圖片／羅君豪攝）

稱研訊對被告具壓迫性和濫用性 必須停止

研訊小組認為，現時距離原定日期紀律研訊已過了8年半，期間秘書處沒有就案件處理任何事，亦無法向研訊小組提供任何合理的解釋及延遲的理由。鄧表示因案件的特殊情況，必須終止研訊。

針對被告的紀律研訊程序本身，已經變得具欺壓性和濫用性，因此必須停止。(The disciplinary proceedings against the defendant have by itself become oppressive and abusive and must be halted.) 醫委會主席鄧惠瓊

研訊小組批准被告申請永久中止紀律程序，同時禁止秘書繼續紀律調查案件。