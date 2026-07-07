前財政司梁錦松創立 希愈生殖醫學中心調亂胚胎樣本 違規無通報
人類生殖科技管理局今晚（7日）公布，中環希愈生殖醫學中心將人工受孕胚胎的樣本送往中大實驗室化驗，被發現有8個樣本不屬於原本的父母，懷疑被人為調亂，即時停止該中心14項服務，只保留3項儲存性質的服務。衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊稱，涉事中心未有通報衞生署，涉違反服務守則，署方相隔近兩個月、即今年7月初才知悉。
翻查資料，希愈生殖醫學中心的股東為新風天域醫療集團，而集團由前財政司司長梁錦松，以及前黑石集團董事總經理吳啟楠聯合創立。
疑送檢樣本過程出錯
人類生殖科技管理局主席梁憲孫稱，涉事醫療中心會由人工授孕胚胎取得少量細胞，將樣本送往中大實驗室化驗，以檢測是否有不正常染色體，確認正常後才會植入母體。
這宗涉及希愈生殖醫學中心的事故，發生於今年5月。梁憲孫表示，中大實驗室其後發現當中兩宗個案、共8個樣本出錯，只有一個才屬於相關父母。首宗個案涉7個胚胎樣本，其中6個樣本並非屬於原本父母；另一個案涉兩個胚胎樣本，兩個均不屬於原本父母。當局懷疑送檢樣本過程出錯，將調查是否涉人為因素。他指希愈及中大重新將胚胎活檢後，證實沒有胚胎被調亂。
事發近兩個月後始通報衞生署
涉事醫療中心接獲中大通知後，於6月17日通報人類生殖科技管理局，局方經調查後，最終在7月3日、即事發近兩個月後才通報衞生署。
衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊稱，初步調查發現，事故涉錯辨病人樣本，惟涉事持牌日間醫療中心未有在24小時內通報向衞生署通報，涉違反《日間醫療中心實務守則》。
她指，署方已發出規管通知，要求該中心在四星期內提交調查報告， 解釋事故成因和改善措施，並已要求中心切勿接收生殖輔助服務的新症，並主動聯絡受影響及接受服務人士。署方亦已要求中心作出合適安排，確保受影響人士接受檢測時，不會承擔額外費用。
管理局暫停希愈14項服務 須將服務中個案轉介至其他機構
梁憲孫承認，現時《人類生殖科技管理局實務守則》無規定醫療中心需多久通報管理局，將來會檢討及修正。
梁憲孫指， 管理局將暫停希愈生殖醫學中心17項服務中的14個活動，中心有責任將服務中的個案，轉介至其他中心處理；另有3項儲存服務可以維持，因該服務沒技術問題， 以免影響父母儲存胚胎情況。他指衞生署已報案處理，視乎調查結果才會決定醫療中心可否復正常運作。
涉事醫療中心由梁錦松創立
翻查資料，希愈生殖醫學中心於2023年開幕，宣傳稱採用最先進的生殖醫學科技，提供人工受孕、胚胎植入前遺傳學檢測等服務。團隊除有專科醫生，亦有兩名胚胎專家，包括客席顧問、中大婦產科學系助理教授陳耀樑，以及實驗室副主管為王玉英。
希愈生殖醫學中心的股東為新風天域醫療集團，而新風天域集團創辦人兼前財政司司長梁錦松，以及前黑石集團董事總經理吳啟楠聯合創立。新風天域集團旗下共運營32間綜合、專科和康復醫院，覆蓋城市達到77個；運營醫療機構共聘用約12,000 名全職員工，其中包括3,000多名醫生。