希愈生殖醫學中心調亂胚胎樣本　議員指植入問題樣本或增流產風險

由前財政司司長梁錦松的新風天域醫療集團，旗下希愈生殖醫學中心發生事故。事源於今年5月，中心將人工受孕胚胎的樣本送往中大實驗室化驗，以檢測是否有不正常染色體，惟及後被發現有8個樣本不屬於原本的父母，懷疑被人為調亂；衞生署在事發近兩個月後才接獲通報。



立法會議員陳凱欣認為事態嚴重，倘若未被及時發現，將檢驗報告顯示為健康、但實質滲有不正常染色體的樣本放進母體，會增加母親流產風險，或誕下有缺陷的嬰兒。立法會議員林琳稱，事件令公眾對本港輔助生育服務信心受損，但相信只屬個別個案，二人均促請人類生殖科技管理局設立強制性事故即時通報時限。



希愈生殖醫學中心未有營業。（林振華攝）

中大實驗室揭發9個樣本被調亂

人類生殖科技管理局主席梁憲孫會見傳媒時稱，涉事醫療中心會由人工授孕胚胎取得少量細胞，將樣本送往中大實驗室化驗，以檢測是否有不正常染色體，確認正常後才會植入母體。然而，中大實驗室發現兩宗個案、共9個樣本中，有8個樣本並非屬於原本父母。他指事件或涉人為，已報案處理。

翻查資料，中大醫學院近日進行胚胎研究，並於6月底公布發布成果，透過對逾千個囊胚進行臨床試驗，最終研發出全新一站式胚胎植入前遺傳基因檢測方案PGT-Plus，有助檢測隱蔽遺傳異常，減低流產或嚴重母體併發症的風險。

（左起）衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊醫生、人類生殖科技管理局視察委員會成員楊樹標、主席梁憲孫及成員吳榮華醫生公布希愈生殖醫學中心受孕樣本出錯事件。（蘇俊希攝）

陳凱欣：倘將有問題樣本植入母體 或增流產風險、誕下有缺陷嬰兒

立法會議員陳凱欣認為事態嚴重，倘若未被及時發現，將檢驗報告顯示為健康、但實質滲有不正常染色體的樣本放進母體，可能導致母親流產，或誕下有缺陷的嬰兒。她關注當中有一個胚胎樣本仍未知父母誰屬，促請當局向處理胚胎的人員（即俗稱「胚胎專家」）了解事發原因，「到底這些樣本從何而來？」

今次事故另一個關注點，是涉事醫療中心事發近兩個月都沒向衞生署通報，涉違反《日間醫療中心實務守則》；直至人類生殖科技管理局接獲通報，才通知署方。管理局暫停涉事醫療中心14個服務、但維持其3個涉儲存服務的決定。

陳凱欣估計，違反守則最嚴重情況或致停牌，又稱理解管理局維持部份服務的決定，若父母未能在合適時間將胚胎植入母體，有機會浪費胚胎。

立法會議員陳凱欣認為事態嚴重。（資料圖片／鄭子峰攝）

促人類生殖科技管理局設通報時限

《人類生殖科技管理局實務守則》對重大風險事故，未有明確設立醫療中心的通報時限。陳凱欣認為當局應引入類似《日間醫療中心實務守則》的通報機制，防止同類事情再發生，又稱今次事件涉及兩宗個案，倘醫療中心即時通報或能及早避免出現第二宗。

立法會議員林琳同樣認為事故性質嚴重，無可避免令公眾對本港輔助生育服務信心受損，但相信事件只屬個別個案。（資料圖片／林靄怡攝）

林琳：令公眾對本港輔助生育服務信心受損

立法會議員林琳同樣認為事故性質嚴重，無可避免令公眾對本港輔助生育服務信心受損，但相信事件只屬個別個案。她促請醫療中心承擔責任，主動聯絡所有客戶，清晰交代事故細節、成因及跟進方案。

她強調，機構凡涉及胚胎或樣本調亂，必須即時向管理局及衛生署雙線同步通報，啟動聯合調查機制，並促請管理局設立強制性事故即時通報時限。她同時要求當局設立嚴格的復牌審查機制，釐清責任及確保涉事醫療機構的服務流程達標後，才可審慎考慮恢復服務。