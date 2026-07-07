希愈生殖醫學中心調亂胚胎樣本 議員指植入問題樣本或增流產風險
由前財政司司長梁錦松的新風天域醫療集團，旗下希愈生殖醫學中心發生事故。事源於今年5月，中心將人工受孕胚胎的樣本送往中大實驗室化驗，以檢測是否有不正常染色體，惟及後被發現有8個樣本不屬於原本的父母，懷疑被人為調亂；衞生署在事發近兩個月後才接獲通報。
立法會議員陳凱欣認為事態嚴重，倘若未被及時發現，將檢驗報告顯示為健康、但實質滲有不正常染色體的樣本放進母體，會增加母親流產風險，或誕下有缺陷的嬰兒。立法會議員林琳稱，事件令公眾對本港輔助生育服務信心受損，但相信只屬個別個案，二人均促請人類生殖科技管理局設立強制性事故即時通報時限。
中大實驗室揭發9個樣本被調亂
人類生殖科技管理局主席梁憲孫會見傳媒時稱，涉事醫療中心會由人工授孕胚胎取得少量細胞，將樣本送往中大實驗室化驗，以檢測是否有不正常染色體，確認正常後才會植入母體。然而，中大實驗室發現兩宗個案、共9個樣本中，有8個樣本並非屬於原本父母。他指事件或涉人為，已報案處理。
翻查資料，中大醫學院近日進行胚胎研究，並於6月底公布發布成果，透過對逾千個囊胚進行臨床試驗，最終研發出全新一站式胚胎植入前遺傳基因檢測方案PGT-Plus，有助檢測隱蔽遺傳異常，減低流產或嚴重母體併發症的風險。
陳凱欣：倘將有問題樣本植入母體 或增流產風險、誕下有缺陷嬰兒
立法會議員陳凱欣認為事態嚴重，倘若未被及時發現，將檢驗報告顯示為健康、但實質滲有不正常染色體的樣本放進母體，可能導致母親流產，或誕下有缺陷的嬰兒。她關注當中有一個胚胎樣本仍未知父母誰屬，促請當局向處理胚胎的人員（即俗稱「胚胎專家」）了解事發原因，「到底這些樣本從何而來？」
今次事故另一個關注點，是涉事醫療中心事發近兩個月都沒向衞生署通報，涉違反《日間醫療中心實務守則》；直至人類生殖科技管理局接獲通報，才通知署方。管理局暫停涉事醫療中心14個服務、但維持其3個涉儲存服務的決定。
陳凱欣估計，違反守則最嚴重情況或致停牌，又稱理解管理局維持部份服務的決定，若父母未能在合適時間將胚胎植入母體，有機會浪費胚胎。
促人類生殖科技管理局設通報時限
《人類生殖科技管理局實務守則》對重大風險事故，未有明確設立醫療中心的通報時限。陳凱欣認為當局應引入類似《日間醫療中心實務守則》的通報機制，防止同類事情再發生，又稱今次事件涉及兩宗個案，倘醫療中心即時通報或能及早避免出現第二宗。
林琳：令公眾對本港輔助生育服務信心受損
立法會議員林琳同樣認為事故性質嚴重，無可避免令公眾對本港輔助生育服務信心受損，但相信事件只屬個別個案。她促請醫療中心承擔責任，主動聯絡所有客戶，清晰交代事故細節、成因及跟進方案。
她強調，機構凡涉及胚胎或樣本調亂，必須即時向管理局及衛生署雙線同步通報，啟動聯合調查機制，並促請管理局設立強制性事故即時通報時限。她同時要求當局設立嚴格的復牌審查機制，釐清責任及確保涉事醫療機構的服務流程達標後，才可審慎考慮恢復服務。