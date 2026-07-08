超強颱風「巴威」直逼沖繩　氣象廳：恐吹倒房屋、掀12米巨浪

超強颱風「巴威」（Bavi）近日橫掃西太平洋區域，6日重創美屬關島（Guam）、羅塔島（Rota）與北馬里亞納群島（Northern Marianas Islands）後，持續以「極強」級別朝西北移動，日本氣象聽預計10日至11日接近日本沖繩。



「巴威」侵襲羅塔島等區域期間，最大風速達每小時290公里，強風摧毀屋頂、吹倒電線桿，造成大範圍停水、停電、斷網，基礎民生服務全面癱瘓，所幸暫無人員傷亡傳出。

日本氣象廳觀測，颱風中心氣壓達935百帕，最大風速每秒50米，隨著颱風逼近，沖繩海域風浪將急速攀升，10日宮古島、八重山地區浪高可達12米，而沖繩本島預計浪高達10米。

氣象廳特別警告，宮古島、八重山地區10日至11日將遭遇可摧毀房屋的猛烈強風，24小時累積雨量最高達200毫米，恐引發土石流、淹水、河川氾濫及海水倒灌，呼籲民眾提前避難、遠離窗戶，做好防災準備。